Home Apple Störung: iCloud Mail aktuell bei manchen Nutzern mit Aussetzern

Störung: iCloud Mail aktuell bei manchen Nutzern mit Aussetzern

Apple hat aktuell einige Probleme mit seinem E-Mail-Angebot: iCloud Mail steht seit den Nachmittagsstunden für einige Nutzer nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Die Behebung des Problems ist in Arbeit, könnte sich aber noch einige Stunden hinziehen.

Am heutigen Donnerstag ist es wieder so weit: Es klemmt in der iCloud. Diesmal ist iCloud Mail von einem Ausfall betroffen. Wie Apple auf seiner Seite für den Systemstatus für die iCloud angibt (Affiliate-Link), leidet iCloud Mail an einer Störung, die seit heute Nachmittag gegen 15:30 Uhr besteht. Die Behebung des Problems ist noch nicht abgeschlossen.

Nur wenige Nutzer sind laut Apple von dem Problem betroffen

Wie Apple weiter angibt, sind nur wenige Nutzer von dem Problem mit iCloud Mail betroffen. Diese Anwender können eventuell nicht oder nur mit Verzögerungen auf iCloud Mail zugreifen.

Die Angabe weniger betroffener Nutzer wird von Apple häufig verwendet, sie bedeutet allerdings, dass zumeist immer noch einige Millionen Anwender von einem Bug betroffen sind. Die Beseitigung solcher Störungen benötigt in der Regel mehrere Stunden. Erst vor wenigen Wochen kam es hintereinander zu einer Reihe von Problemen in der iCloud, die verschiedene Dienste für einige Nutzer eine Zeit lang beeinträchtigt hatten.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!