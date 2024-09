Home iPhone Starthilfe: iPhone 16 kann mit anderem iPhone wiederhergestellt werden

Das iPhone 16 lässt sich offenbar durch ein anderes iPhone wiederherstellen, falls es durch ein Softwareproblem unbenutzbar geworden ist. Hierfür ist nur ein weiteres iPhone oder iPad mit iOS oder iPadOS 18 nötig, wie Funde in der Firmware zeigen. Dieses lädt dann eine neue Firmwareversion herunter, die drahtlos auf dem funktionslosen iPhone installiert wird.

Apple hat in iOS 18 offenbar eine interessante neue Möglichkeit eingebaut, ein Gerät wiederzubeleben, das sich nicht mehr benutzen lässt. Immer wieder kommt es vor, dass sich iPhones oder iPads so aufhängen, dass sie nicht mehr starten oder normal genutzt werden können, fehlgeschlagene Updates können die Geräte etwa in einen solchen Zustand versetzen.

Wenn das passiert, müssen Nutzer entweder einen Mac oder PC nutzen und den Wiederherstellungsmodus aufrufen, um ein frisches iOS neu einzuspielen, oder den Weg zum Apple Store auf sich nehmen.

iPhone 16 kann von anderem iPhone Starthilfe erhalten

Unter iOS 18 hat Apple offenbar eine Methode eingebaut, wie ein iPhone 16 sich wiederherstellen lässt, indem nur ein weiteres iPhone genutzt wird, das iOS 18 installiert hat, auch ein iPad mit iPadOS 18 sollte geeignet sein.

9to5Mac fand Hinweise darauf, dass sich ein iPhone in den Wiederherstellungsmodus versetzen lässt, wenn ein anderes iPhone dicht an das Gerät gehalten wird. Dann lädt dieses andere Gerät eine neue Firmwareversion und überträgt sie drahtlos auf das nicht funktionale iPhone. Die iPhone 16-Serie scheint mit einer eigenen Wiederherstellungspartition ausgestattet zu sein.

Ob Apple auch anderen Geräten diese Funktionalität zur Verfügung stellen wird, muss sich zeigen. Erstmals hatte es vor Jahren bereits Hinweise darauf gegeben, dass Apple an einer solchen Methode arbeitet.

