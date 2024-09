Home iPhone iPhone 16 (Pro): Für wen lohnt sich das Upgrade?

iPhone 16 (Pro): Für wen lohnt sich das Upgrade?

Vor über einer Woche hat Apple das iPhone 16 und iPhone 16 Pro vorgestellt. Seit dem vergangenen Freitag lässt es sich vorbestellen, in zwei Tagen ist es dann im freien Handel verfügbar. Weil die Neuheiten vermeintlich gering ausfallen, sind sich viele unsicher, ob sich ein Upgrade lohnt. Wir vergleichen die neuen iPhones mit ihren Vorgängern und wollen damit bei der Entscheidungsfindung helfen.

Was macht das iPhone 16 (Pro) besser?

Der Unterschied zwischen iPhone 16 (Plus) und iPhone 16 Pro (Max) ist in diesem Jahr besonders klein. Beide Versionen bekommen die neue Kamerasteuerung in Form von „Camera Control, beide haben nun einen Action Button und beide ein Always-On-Display. Das Pro verfügt dafür über eine Kameralinse mehr, den schnelleren USB-C-Anschluss, einen stärkeren Chip und ein ProMotion-Display. Doch wie sieht es im Vergleich mit älteren iPhone aus? Ab wann lohnt sich ein Upgrade auf das neue Modell?

iPhone 16 oder iPhone 15?

Im Vergleich zum direkten Vorgängermodell fallen die Unterschiede naturgemäß am geringsten aus. Das Basis-iPhone gewinnt gegenüber dem des Vorjahres etwa zwei Stunden Akkulaufzeit, ein Always-On-Display, „Camera Control“ und den Action Button. Die Kamera wurde leicht verbessert, im neuen Modell sind nun Makrofotos und räumliche Videos/Fotos möglich. Außerdem lädt das iPhone 16 nun sowohl kabelgebunden als auch über MagSafe deutlich schneller.

Beim Pro-Modell fallen die Unterschiede geringer aus. Hier wächst das Display um jeweils 0,2 Zoll an und der A18 Pro löst den A17 Pro ab. Der Ultraweitwinkel-Sensor ist von 12 auf 48 MP gewachsen und Slow-Motion-Videos sind nun mit 60 FPS möglich. Im kleinen iPhone 16 Pro ist jetzt der gleiche 5-fach Zoom verbaut, den das iPhone 15 Pro nur in der Max-Version hatte. Die Akkulaufzeit gibt Apple mit vier Stunden mehr zu Gunsten des neuen Modells an. Auch das schnellere Laden sowie „Camera Control“ können ein Grund für ein Upgrade sein.

iPhone 16 oder iPhone 14?

Etwas deutlicher wird es zwischen den neuen iPhones und dem iPhones der 14er-Reihe. Zu den oben genannten Features gewinnt das iPhone 16 den USB-C-Anschluss, das iPhone 14 setzt durchgehend auf Lightning. Auch eine Dynamic Island sucht man im Basis-iPhone 14 vergeblich.

Das iPhone 14 Pro hat im Vergleich zum 16 Pro einen GPU-Kern weniger und wiegt etwas mehr. Das liegt am Rahmen aus Edelstahl. Das seit dem 15 Pro verwendete Titan ist leichter, außerdem sind die neueren Versionen etwas runder und griffiger als das kantige 14 Pro.

iPhone 16 oder iPhone 13?

Je weiter wir zurück gehen, desto größer werden die Unterschiede zwischen den iPhones. Obwohl das iPhone 14 und das iPhone 13 beide einen A15 Bionic Chip verbaut haben, fehlt dem des 13er im Vergleich ein GPU-Kern. Auch die Photonic Engine, die für deutlich bessere Bilder bei sämtlichen Lichtverhältnissen sorgt, debütierte erst im iPhone 14.

Das iPhone 13 Pro hatte noch kein Always-On-Display, die Hauptkamera kommt mit „kleinem“ 12MP-Sensor und die Unfallerkennung sowie Notruf SOS per Satellit fehlen. Gemeinsam mit den Upgrades von iPhone 14 (Pro) und 15 (Pro) lohnt sich der Umstieg von 13 auf 16 auf jeden Fall.

Für wen lohnt sich das Upgrade auf ein iPhone 16 (Pro)?

Auch die iPhones 11 (Pro) und 12 (Pro) sind 2024 noch gute Smartphones. Die Unterschiede zum iPhone 16 (Pro) sind aber besonders in puncto Kamera, Akkulaufzeit und Display deutlich. Wer sich selbst ein Bild aller Neuerungen auch zu seinem persönlichen Modell machen will, findet auf Apples Website ein Vergleichs-Tool.

Wirklich notwendig wird ein Upgrade aber erst für Besitzer eines iPhones X oder älter. Das aktuelle iOS 18 läuft erst ab dem iPhone XS, XR und SE der 2. Generation. Wer auf aktuelle Features verzichten kann, braucht bei der Nutzung eines älteren iPhones aber keine Bedenken haben: Apple stellt weiterhin Sicherheitsupdates zur Verfügung.

