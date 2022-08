Home Sonstiges Spotify Premium aktuell drei Monate kostenlos

Spotify weitet seine kostenlose Testphase aus: Ab sofort können Kunden den Premiumtarif des Musikstreamingdienstes für drei Monate kostenlos nutzen, bislang war die kostenlose Testphase auf einen Monat befristet. Das Angebot ist zeitlich begrenzt verfügbar.

Spotify geht auf Kundenfang: Der nach wie vor marktführende Musikstreamingdienst verlängert die kostenlose Testphase für den Premiumtarif, wie das Unternehmen in einem entsprechenden Blog-Post mitteilt.

Spotify offeriert den Kunden nun Initial drei Monate Spotify Premium, wenn sie sich für den kostenpflichtigen Tarif entscheiden. Bislang können Neukunden den Dienst einen Monat kostenlos testen. Nach Ablauf der drei Monate verlängert sich das Abo automatisch zu den üblichen Konditionen von Spotify Premium.

Die Aktion läuft bis September

Darüber hinaus gibt es auch ein Lockangebot zur Rückgewinnung von Kunden: Wer sein Premium-Abo bis zum 15. Juli gekündigt hat, kann es zu einem reduzierten Kurs wieder aktivieren. Diese Rückkehrer zahlen einmalig 9,99 Dollar respektive Euro für drei Monate Spotify Premium.

Dieses Angebot ist ab sofort in allen Märkten aktiv, in denen Spotify seinen Premium-Dienst anbietet, jedoch nicht unbegrenzt lang. Die Aktion ist bis zum 15. September befristet. Hintergrund dürfte der Versuch sein, verlorene Kunden zurückzugewinnen und das Abonnentenwachstum in Zeiten von Inflation und sinkender Konsumlaune zu stärken.

Spotify ist nicht der einzige Streamingdienst, den ihr aktuell kostenlos ausprobieren könnt. Hier lest ihr, wie sich Apple TV+ drei Monate kostenlos nutzen lässt.

