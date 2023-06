Spotify baut Offline-Mix für Musikgenuss ohne Internet

Spotify bringt eine neue Funktion, die viele Nutzer nützlich finden könnten. Der Offline-Mix fasst alle Titel zusammen, die der Nutzer geladen hat. Das Feature gibt es bei YouTube Music schon länger, die ersten Versuche bei Spotify sind allerdings noch nicht völlig überzeugend.

Spotify arbeitet an einer neuen Funktion, die es Nutzern ermöglicht, auch dann ihre Musik zu hören, wenn sie gerade kein oder nur schlechtes Netz haben. Diese ist eine Ergänzung zur schon lange bestehenden Möglichkeit, Songs und Alben zu laden und offline zu speichern.

Der Offline-Mix soll eine Playlist sein, die alle Songs zusammenfasst, die der Nutzer für die Offlinenutzung heruntergeladen hat. Alben und Playlists, die ihr zuvor für die Offlinewiedergabe markiert habt, werden in diesen Mix eingeschlossen.

Der Spotify-CEO Daniel Ek sprach auf dem Kurznachrichtendienst Twitter über die neue Funktion. Diese ist offenbar auch bereits für erste Nutzer verfügbar.

We’ve been testing out a new feature called "Your Offline Mix" – a playlist designed for those times when you might not be online ✈️

What do you think? pic.twitter.com/9so0FZMRPX

— Daniel Ek (@eldsjal) June 8, 2023