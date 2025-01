Home Betriebssystem Spannend und überraschend: Erste iPhone-Kunden erhalten Satelliten-Messaging per Starlink

iPhone-Nutzer können erstmals auch per Starlink Satellitenkommunikation nutzen. Der zu SpaceX gehörende Dienst bietet bislang regulär Sat-Netzzugünge für stationäre und begrenzt mobile Nutzung. Nun können wenige iPhone-Nutzer zunächst SMS per Satellit versenden.

Apple hat eine bemerkenswerte Kooperation mit Starlink öffentlich gemacht, an der laut Bloomberg schon länger gearbeitet worden war. In dieser Kooperation haben sich Apple, Starlink und T-Mobile US zusammengetan und sie ist durchaus bemerkenswert.

SMS-Versand per Satellit

Nutzer können immer dann, wenn keine bodengestützte Netzabdeckung verfügbar ist, auch per Starlink und also per Satellitenverbindung begrenzt kommunizieren. Bislang ist nur der Versand von SMS möglich, später sollen dann auch erweiterte Daten- und auch Sprachdienste nutzbar sein.

Bislang noch eingeschränkte Beta

Aktuell erhalten nur wenige ausgewählte T-Mobile-Nutzer die Möglichkeit, den neuen Dienst im Rahmen einer Beta zu testen, dies erfordert das jüngst veröffentlichte iOS 18.3. Später soll das Feature auf alle T-Mobile-US-Nutzer ausgeweitet werden.

Die Telekom-Tochter arbeitet bereits länger mit Starlink zusammne, um Satellitendienste auf Smartphones zu bringen, Starlink hat zuletzt damit begonnen, eine neue Generation von LEO-Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen, die sich durch ihre extrem großen Antennen besonders gut für Direktverbindungen mit Smartphones eignet. Ob und wann Apple diese neuartigen Dienste auch Kunden von anderen Netzbetreibern zugänglich machen wird, ist noch völlig offen, eine Entwicklung in diese Richtung erscheint aber nicht ganz abwegig.

Ab dem iPhone 14 ist das Apple-Smartphone grundsätzlich technisch zur Satellitenkommunikation fähig, regulär aber nur zum Tätigen von Notrufen, wenn es kein Netz gibt. Es ist auch definitiv davon auszugehen, dass alle neuen Sat-Dienste ein Preisschild haben werden, auch wenn Apple sich beharrlich weigert, hier Farbe zu bekennen.

