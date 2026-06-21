Sonos überarbeitet seine App: Neue Navigation startet als Beta

Der Multiroom-Pionier Sonos hatte Ende Februar angekündigt, an einer grundlegend überarbeiteten App zu arbeiten – wenig überraschend, schließlich steht die aktuelle Version seit ihrem Launch im Mai 2024 zu Recht in der Dauerkritik. Nun gibt es konkrete Neuigkeiten: Die neue Navigation wird zunächst als offizielle Beta angeboten. Das hat der neue CEO Tom Conrad öffentlich bestätigt – verbunden mit einem bemerkenswert offenen Eingeständnis: Die bisherige Bedienung sei schlicht zu kompliziert gewesen.

Nutzertests als Ausgangspunkt

Grundlage der Überarbeitung sind umfangreiche Nutzertests, die Sonos im vergangenen Jahr durchgeführt hat – mit ernüchterndem Ergebnis: Proprietäre Gesten und verschachtelte Inhaltskarten erwiesen sich als unnötig komplex und bremsten selbst erfahrene Nutzer aus. Wirklich überraschend kommt das nicht, schließlich hatte schon die Einführung der neuen App im Mai 2024 für erhebliche Kritik gesorgt: Funktionen fehlten plötzlich, die Bedienung veränderte sich spürbar, viele Nutzer berichteten von Problemen im Alltag. Sonos legte damals einen Zeitplan für die Rückkehr wichtiger Funktionen vor und arbeitet seither daran, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Klassische Tab-Navigation statt versteckter Gesten

Kern der Überarbeitung ist die Abkehr von proprietären Bedienelementen. Wie aus einem Reddit-Beitrag von Sonos hervorgeht, setzt das Unternehmen künftig auf eine klassische Tab-Navigation mit den Bereichen „Home“, „System“ und „Suche“ – orientiert an etablierten iOS- und Android-Standards und damit gerade für Einsteiger zugänglicher. Auch die Lautstärkesteuerung wird überarbeitet: Lautsprechergruppen lassen sich präziser regeln, zudem können Darstellung und Sortierung der eigenen Geräte individuell angepasst werden. Hinzu kommen kleinere Verbesserungen wie eine überarbeitete Wiedergabeansicht, neue iPad-Darstellungen sowie die Möglichkeit, Playlist-Einträge per Wischgeste zu entfernen.

Vorsichtiger Rollout als Lehre aus 2024

Die neue Navigation bleibt zunächst Beta-Teilnehmern vorbehalten und muss selbst dort aktiv eingeschaltet werden; auch nach der späteren Freigabe für alle Nutzer soll sie optional bleiben. Der vorsichtige Ansatz kommt nicht von ungefähr: Bereits im Juni 2024 begann Sonos, entfernte Funktionen wie die numerische Lautstärkeanzeige nachzureichen, Anfang 2025 folgten weitere Ergänzungen und überarbeitete Systemeinstellungen. Mit der neuen Navigation geht der Hersteller nun einen Schritt weiter: Erstmals steht nicht das Nachrüsten einzelner Funktionen im Mittelpunkt, sondern die grundlegende Neuausrichtung des Bedienkonzepts. Conrad betont dabei, dass Rückmeldungen aus der Community künftig stärker einfließen sollen.