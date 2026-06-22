Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Terms of Attraction 1. The Knockout Contract“ für 1,99 Euro mitnehmen

Der Sommer ist endlich da, und er kommt mit voller Wucht. Temperaturen über 30 Grad Celsius und dann lieferte die DFB-Elf noch so einen Krimi gegen die Elfenbeinküste ab. Deniz Undav und dem Unvermögen des ivorischen Stürmers geschuldet, geht man als Sieger vom Platz. Wer sich davon erholen will, wird vielleicht bei Apple fündig.

Das E-Book der Woche

Ein Bad Boy zum Verlieben

Medizinstudentin Lainey braucht für die glamouröse Hochzeit ihrer Stiefschwester dringend ein Date, um den Verkupplungsversuchen ihrer Mutter zu entgehen – und landet ausgerechnet bei Parker Westfield, dem berühmt berüchtigten College Box Champion. Dabei wollte sie ihn nach einer verhängnisvollen Nacht im Krankenhaus eigentlich für immer meiden. Doch Parker spielt den Fake Boyfriend überraschend perfekt: charmant und gefährlich unwiderstehlich. Zwischen Familienchaos und viel zu echten Küssen verschwimmen die Grenzen schneller, als Lainey „vertraglich geregelt“ sagen kann. Und als sie bei seinem wichtigsten Fight ihren Teil des Deals erfüllen soll, ahnt sie nicht, dass für Parker längst mehr auf dem Spiel steht als ein K.O. im Ring….

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

-> Hier geht es zum E-Book der Woche (Affiliate-Link)

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!