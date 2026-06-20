Apple TV gewinnt mit „Pluribus“ bei den Gotham Television Awards 2026

Die Award-Saison läuft für Apple TV weiterhin rund: Bei den Gotham Television Awards 2026 hat sich der Streaming-Dienst des iPhone-Konzerns die nächste Trophäe gesichert – dieses Mal für das Drama „Pluribus“, das in der Kategorie „Breakthrough Drama Series“ überzeugte. Damit wächst die ohnehin schon stattliche Bilanz von Apple Original-Filmen, -Dokumentationen und -Serien weiter: Inzwischen stehen über 800 Auszeichnungen und mehr als 3.500 Nominierungen zu Buche.

Vince Gilligan bleibt ein Garant für guten Stoff

Hinter „Pluribus“ steckt Vince Gilligan, bekannt als Schöpfer von „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“. Die Serie verfolgt ein ungewöhnliches, genreübergreifendes Konzept: Der unglücklichste Mensch der Welt muss ausgerechnet verhindern, dass die Menschheit ins kollektive Glück abdriftet. Im Mittelpunkt steht Hauptdarstellerin Rhea Seehorn, die für ihre Rolle ebenfalls nominiert war. Verliehen wurde der Preis am 1. Juni bei einer Zeremonie im New Yorker Cipriani Wall Street – bereits die dritte Auflage der noch jungen Gotham Television Awards.

Neben dem Serien-Award gingen auch zwei Ehrentribute an Köpfe aus dem Apple-TV-Umfeld. Kerry Washington, bekannt aus „Imperfect Women“, erhielt den „Spotlight Tribute“ – eine Auszeichnung für Persönlichkeiten, deren Projekte das Publikum im vergangenen Jahr besonders bewegt haben. Überreicht wurde ihr der Preis von Lesli Linka Glatter, Regisseurin der Serie. Den „Legend Tribute“, der die einflussreichsten Darstellerinnen und Darsteller des Fernsehens würdigt, sicherte sich Michelle Pfeiffer für ihre Rolle und Produzententätigkeit bei „Margo’s Got Money Troubles“. Ihr Serienkollege Greg Kinnear überreichte ihr den Preis persönlich.

Insgesamt war Apple TV mit sechs Nominierungen ins Rennen gegangen – ein Rekordwert für den Streaming-Dienst bei den Gotham Awards. Neben „Pluribus“ waren auch „Margo’s Got Money Troubles“ und die Dokuserie „Mr. Scorsese“ im Gespräch. Dass am Ende der Hauptpreis in der Drama-Kategorie ging, unterstreicht, wie ernst der Dienst inzwischen im Wettbewerb um die großen US-Fernsehpreise genommen wird – trotz vergleichsweise kurzer Historie gegenüber etablierten Anbietern wie HBO Max oder Netflix.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.