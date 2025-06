Sonos spendiert Sonos Ace einige neue Funktionen wie Dual TV Audio Swap

Sonos hatte vor ziemlich genau einem Jahr seinen ersten Kopfhörer auf den Markt gebracht, der das Unternehmen in eine schwere Krise stürzte. Dies lag aber wenig an dem Kopfhörer selbst, denn der konnte durchaus überzeugen und soll mit dem aktuellen Update noch besser werden. Wir geben eine kleine Übersicht über die konkreten Verbesserungen.

Sonos Ace mit diversen Neuerungen

Eines der wesentlichen Features des Sonos Ace war die Funktion „TV Audio Swap“: mit einer kompatiblen Soundbar lässt sich der Ton von der Soundbar auf den Kopfhörer übertragen. Hier bessert Sonos nun nach und bietet mit „Dual TV Audio Swap“ die Möglichkeit an, zwei Sonos Ace gleichzeitig synchron laufen zu lassen. Außerdem führt Sonos die schon länger angekündigte Funktion „TrueCinema“ ein. Damit soll ein räumlicher Klang erzeugt werden, der sich an den jeweiligen Raum anpasst. Die Kopfhörer analysieren dabei die akustischen Gegebenheiten und simulieren eine realistische Surround-Wiedergabe. Unterstützt werden mehrere Soundbar-Modelle wie Arc, Arc Ultra, Beam und Ray.

Verbesserungen beim ANC und der Sprachqualität

Das neue Firmwareupdate kümmert sich auch um bestehende Funktionen wie das ANC und die Sprachqualität beim Telefonieren. Tester bemängelten die vergleichsweise flachen Ohrpolster, die das ANC beim Tragen von Brillen oder bei langen Haaren deutlich minderte. Hier besserte der Hersteller nun nach, dynamische ANpassungen sollen hier für ein gleichbleibendes ANC sorgen. Für Telefongespräche führt Sonos zusätzich die Funktion „Seitlicher Sound“ ein. Nutzerinnen und Nutzer können dabei ihre eigene Stimme dezent über die Kopfhörer wahrnehmen, was ein natürlicheres Gesprächsgefühl erzeugt. Last but not least wurde die Auflösung bei Sprachanrufen gesteigert.

Sonos Ace deutlich reduziert

Der Kopfhörer entwickelte sich bezüglich seiner Verkaufszahlen nicht wie gewünscht, zumal die Konkurrenz mit Bowers & Wilkins, Sony und Bose in dem Preissegment extrem stark ist. Dennoch ist der Preisverfall überraschend, derzeit gibt es den Sonos Ace für unter 380 Euro. Zum Start vor einem Jahr wollte der Hersteller als UVP 499,00 Euro haben.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!