Sonos: App-Version 11 ist nun verfügbar

Der Multiroom-Audio-Anbieter Sonos hat ungeachtet des Trubels, welchen er in den letzten Wochen verursacht hat, heute die Version 11 seiner offiziellen App freigegeben. Diese ist sowohl für iOS als auch für macOS verfügbar und kann über die entsprechenden Bezugsquellen geladen und installiert werden.

Dabei spricht der Multiroom-Spezialist nur vage von „Verbesserungen bei App-Leistung und Zuverlässigkeit“, was natürlich wenig spezifisch ist. Interessant ist aber, dass die Updates jetzt nicht mehr so empfindlich bei wegbrechenden Verbindungen via WiFi sind; hier gab es in der Vergangenheit einigen Frust bei diversen Anwendern.

„Trade Up“-Programm überarbeitet

Wie von uns am Freitag schon berichtet, hat Sonos nun auch in Deutschland offiziell sein „Trade Up“-Programm überarbeitet und angepasst. Vorab das Wichtigste: Ihr bekommt die 30% Rabatt (bei qualifizierten Produkten) auch ohne den Verschrottungszwang via Remote.

Das bedeutet, dass ihr die alten Lautsprecher nicht mehr innerhalb von 21 Tagen zurücksenden müsst und es euch überlassen bleibt, was Ihr damit anstellt. Sonos hat hierzu alle entsprechenden Passagen, die darauf hinwiesen, entfernt und trotzdem zeigt man sich uneinsichtig. Denn im Kleingedruckten weist der Hersteller trotz aller Kritik weiter darauf hin, dass ihr grundsätzlich zustimmt, die alten Sonos-Komponenten zu recyceln.

Das Trade Up-Programm gilt für alle Produkte, die ab Mai 2020 keinerlei Softwareupdates oder neue Funktionen bekommen:

Zone Player Connect (Verkauft 2006 bis Ende 2015)

Zone Player Connect (Verkauft 2006 bis Ende 2015) Zone Player Connect:Amp (Verkauft 2006 bis Ende 2015)

Zone Player Connect:Amp (Verkauft 2006 bis Ende 2015) Play:5, 1. Generation (Verkaufsstart 2009)

Play:5, 1. Generation (Verkaufsstart 2009) CR200 (Verkaufsstart 2009)

Der letzte Artikel, eine Fernbedienung von Sonos, ist nun mit dem überarbeiteten „Trade Up“ -Programm hinzugekommen und nun ebenfalls für einen Rabatt von 30% qualifiziert.

Leider hat Sonos immer noch nicht bekannt gegeben, wie sich die Lösung zum gleichzeitigen Betrieb älterer und aktueller Lautsprecher in Zukunft nach Mai 2020 gestaltet – aber wir bleiben für euch dran.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!