Sonderbonus als Motivation: Foxconn-Arbeiter sollen neue Arbeiter anwerben

Foxconn hat damit begonnen, Arbeiter für die Fertigung des iPhone 12 einzustellen. Nicht nur das Management und die Personalabteilung, auch die übrigen Beschäftigten werden mit einem attraktiven Anreiz in die Suche nach neuen Mitarbeitern eingebunden.

Das iPhone 12 geht demnächst in die Produktion und die Fertiger bereiten sich vor. Foxconn hat nun damit begonnen, in großer Zahl Saisonkräfte einzustellen, die bei der Fertigung helfen sollen.

Der Ablauf ist hier in jedem Jahr gleich: Eine Spitzenauslastung der Produktionslinien bei Marktstart eines neuen Produkts kann nur durch eine zeitweise massive Aufstockung der Belegschaft bewältigt werden. Foxconn möchte auch die Beschäftigten auf die Suche nach neuen Fachkräften schicken, wie aus Berichten chinesischer Medien hervorgeht.

Attraktiver Bonus für neue Kollegen

Dabei hat man ein Angebot gemacht, das für viele Mitarbeiter attraktiv sein dürfte. Wer bei Foxconn arbeitet und einen qualifizierten neuen Mitarbeiter für die Fabrik gewinnen kann, erhält einen Bonus in Höhe von umgerechnet etwa 1.100 Euro.

Eine Hauptlast der Produktion wird am Foxconn-Standort im chinesischen Zhengzhou geleistet. Apple wird wohl vier Modelle des iPhone 12 auf den Markt bringen, diese allerdings wohl nicht Ende September anbieten, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Stattdessen soll der Verkauf einige Wochen später starten. Grund für die Verspätung ist die nach wie vor wütende weltweite Covid-19-Pandemie, sie hatte zuerst die Lieferketten destabilisiert und dann die globale Konsumkurve in den Keller geschickt. Allerdings hatte Apple auch in früheren Jahren bereits auf eine zeitversetzte Markteinführung neuer iPhones gesetzt.

