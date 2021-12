Home Hardware Solumics möchte mit seinem Case die Magic Mouse endlich ergonomisch machen

Vollkommen zu Recht setzt Apple mit dem Design seiner Produkte immer wieder Maßstäbe. Reden wir von MP3-Playern oder true wireless In-Ears, hat jeder sofort den iPod und die AirPods vor seinem geistigen Auge. Manchmal übertreibt man es aber auch mit dem Design und kein anderes Produkt steht dafür so sinnbildlich wie die Magic Mouse. Wunderschön anzuschauen, doch ergonomisch ein Griff ins Klo. Doch ein Start-up aus Österreich möchte dem mit einem cleveren Zubehör beikommen.

Solumics Case für die Magic Mouse

Die Magic Mouse gehört zu ästhetisch schönsten Produkten von Apple. Doch das flache Design geht enorm zulasten der Ergonomie, da es schlicht keine Handballenauflage gibt. Genau das wollen die Macher von Solumics mit dem gleichnamigen Solumics Case ändern. Im Kern handelt es sich hierbei um eine Art von Kunststoffhülle, die der Magic Mouse eine Handballenauflage beschert. Dabei achteten die Macher laut eigenen Aussagen darauf, dass der vordere Teil der Magic Mouse für die Touchgesten frei zugänglich bleibt. Mit dem Solumics Case gibt es nicht nur eine Handballenauflage, es verbreitert die Maus auch etwas. Das soll ebenfalls einer deutlich verbesserten Ergonomie zugutekommen. Über 100 verschiedene Modelle habe man in seinem 3D-Drucker ausgedruckt, um zur finalen Passform zu gelangen.

Die Magic Mouse soll sich einfach in das Solumics Case einsetzen und wieder herausnehmen lassen. Die Unterseite bleibt frei, damit der Laser der Maus unbedeckt bleibt und diese auf ihren eigenen Silikonfüßen über die Auflagefläche gleiten kann.

Nachhaltig produziert

Obwohl man sich für Kunststoff entschied, betonen die Entwickler dahinter, wie wichtig ihnen die Nachhaltigkeit ist. So wird das Solumics Case unter fairen Bedingungen direkt in Österreich produziert, als Rohstoff dient recyceltes Plastik. Der Standort mitten in Europa sowie der Bezug des Rohstoffs vor Ort sorgen dafür, das Liefer- und Transportwege in den Absatzmärkten möglichst kurz sind. Das spart Zeit und CO2. Zudem sorgen das Design und der hohe Produktionsanspruch dafür, dass das Case möglichst langlebig ist.

Preise und Verfügbarkeit

Bis zum Marktstart muss man sich noch etwas gedulden. Ab Februar 2022 soll das Solumics Case via Kickstarter für die Serienproduktion zur Finanzierung angeboten werden. Um sich ein Early-Adopter-Angebot zu sichern, muss man 24€ löhnen. Die finale Auslieferung soll dann ab September 2022 stattfinden. Noch ein Wort zu den verfügbaren Farben. Man hat sich für Silberweiß und Sprace Grey entschieden, in diesen Farben ist auch die ursprüngliche Magic Mouse verfügbar. Aktuell ist es nicht geplant, weitere Farben, die mit dem neuen iMac 24″ matchen, anzubieten.

