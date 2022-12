Home Apps So verbessert WhatsApp Videoanrufe mit vielen Teilnehmern

So verbessert WhatsApp Videoanrufe mit vielen Teilnehmern

WhatsApp hat vor kurzem nicht nur die Umfragen für alle Nutzer in Chats und Gruppen freigeschaltet, auch Videoanrufe wurden mit dem jüngsten Update deutlich aufgewertet. Die Oberfläche ist nun übersichtlicher und vermittelt mehr Informationen. Auch sind die Avatare nun für die meisten Nutzer verfügbar.

WhatsApp beeilt sich aktuell, neue Funktionen für seine Nutzer auszurollen. Zuletzt hatte der Messenger, der zu Meta gehört, ein Update für iOS und Android veröffentlicht, das verschiedene Funktionen beinhaltete, die teils über Jahre in der Beta steckten.

So sind die Umfragen jetzt für alle Nutzer in Chats und Gruppen verfügbar, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Auch können Nutzer jetzt ihre persönlichen Avatare erstellen, das geht im Menü der Sticker, die sich in jedem Chat aufrufen lassen. Zur Auswahl für den eigenen Avatar stehen jede Menge Varianten von Hauttönen, Frisuren, Kopfbedeckungen und Gesichtsmerkmalen. Das ist aber noch nicht alles.

Das ist neu in Videoanrufen per WhatsApp

Videoanrufe über WhatsApp unterstützen nun bis zu 32 Teilnehmer, ebenso wie Facetime. Darüber hinaus wurde allerdings auch die Oberfläche noch einmal aufgebohrt.

Diese Änderungen sollen für mehr Übersicht und Komfort während der Gespräche sorgen. WhatsApp schreibt dazu in der entsprechenden Ankündigung:

Anrufe mit 32 Personen : Genau wie bei Sprachanrufen kannst du jetzt auf deinem Handy Videoanrufe mit bis zu 32 Personen tätigen, viermal so viele wie bisher.

: Genau wie bei Sprachanrufen kannst du jetzt auf deinem Handy Videoanrufe mit bis zu 32 Personen tätigen, viermal so viele wie bisher. Teilnehmende benachrichtigen oder stummschalten : Durch langes Drücken auf eine*n Teilnehmende*n wird der Video- oder Audio-Feed vergrößert und du kannst die Person entweder stumm schalten oder ihr eine separate Nachricht senden, während der Anruf weiterläuft.

: Durch langes Drücken auf eine*n Teilnehmende*n wird der Video- oder Audio-Feed vergrößert und du kannst die Person entweder stumm schalten oder ihr eine separate Nachricht senden, während der Anruf weiterläuft. Anruflinks: Egal, ob du einen Anruf in letzter Minute tätigst oder im Voraus planst – du kannst Personen ganz einfach zu einem Gruppenanruf einladen, indem du einen Anruflink teilst.

Wir haben auch Änderungen am Design vorgenommen, um ein noch nahtloseres Anruferlebnis zu schaffen:

Farbige Wellenformen : Du kannst jetzt leicht erkennen, wer spricht, auch wenn die Kamera der Person ausgeschaltet ist.

: Du kannst jetzt leicht erkennen, wer spricht, auch wenn die Kamera der Person ausgeschaltet ist. Banner-Benachrichtigungen während des Anrufs : So siehst du, wenn jemand Neues einem Gruppengespräch beitritt.

: So siehst du, wenn jemand Neues einem Gruppengespräch beitritt. Bild-in-Bild auf iOS: Aktuell in der Beta-Phase und Einführung im neuen Jahr: einfaches Multitasking während eines Anrufs dank eines minimierten Videobildschirms während des Anrufs

-----

