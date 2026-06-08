Apples diesjährige Keynote zur WWDC wird wie üblich von uns mit einem Liveticker begleitet. Verfolgt in diesem Beitrag die Vorstellung von iOS 27 und Co. in Textform.

Apples diesjährige Entwicklerkonferenz WWDC startet um 19:00 Uhr deutscher Zeit und wird wie üblich auf verschiedenen Wegen zu sehen sein. Apple stellt heute seine kommenden Betriebssystemupdates wie iOS 27, macOS 27 und Co. vor. Let’s go!

Ebenfalls werden wir mehr über die Zukunft von Apples KI-Ambitionen und die neue Siri erfahren. Im Liveticker seid ihr mit dabei.

Unser Liveticker zur WWDC 2026

Ihr könnt oder wollt die Keynote nicht im Stream sehen? Dann könnt ihr hier mitlesen, was Apple ankündigt. Gern könnt ihr im Liveticker über die Präsentation und die vorgestellten Neuheiten diskutieren. Der Ticker sollte sich regelmäßig automatisch aktualisieren. Passiert das nicht, könnt ihr diesen Beitrag einfach erneut laden.