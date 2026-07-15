Snoopys Hundehütte ist weg: Apple TV zeigt neues Peanuts-Special im Trailer

Die Peanuts sind längst mehr als nostalgische Sonntagslektüre – die Marke hat auch auf dem Bildschirm eine riesige Fangemeinde. Apple TV hält weiterhin die Exklusivrechte und legt jetzt mit einem neuen Special in der „Snoopy Presents“-Reihe nach.

Snoopy verliert sein Zuhause

In dem neuen Original-Special wird Snoopys geliebte rote Hundehütte versehentlich auf einem Flohmarkt verkauft. Für den wohl berühmtesten Beagle der Popkultur ist das eine Katastrophe, denn die Hütte ist weit mehr als ein Schlafplatz – dort nahm seine Fantasie einst ihren Anfang, und dort bewahrt er all seine Lieblingsdinge auf. Charlie Brown nimmt sich seines untröstlichen Freundes an und begibt sich mit ihm auf ein Abenteuer, um die alte Hundehütte zurückzuholen. Dabei lernen die beiden, was ein Haus wirklich zu einem Zuhause macht.

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Vor den Mikrofonen stehen unter anderem Riley Vargas, Terry McGurrin, Rob Tinkler und Kitai O’Garro. Das Drehbuch stammt von Rob Hoegee, Regie führt Ridd Sorensen unter der Serien-Regie von Rob Boutilier. Dazu kommt mit „Home, Where Your Heart Found Me“ ein Originalsong von Singer-Songwriter Allen Stone.

Teil eines ganzen Peanuts-Sommers

Das Special steht nicht allein, sondern fügt sich in einen umfangreichen Peanuts-Sommer auf der Plattform ein. Die zweite Staffel von „Camp Snoopy“ läuft bereits seit dem 26. Juni, und Anfang Juli kamen mit „This Is America, Charlie Brown“ sowie „The Charlie Brown and Snoopy Show“ zwei Klassiker von Mendelson/Melendez Productions hinzu – erstmals überhaupt im Streaming verfügbar. Durch eine erweiterte Partnerschaft mit WildBrain, Peanuts Worldwide und Lee Mendelson Film Productions bleibt Apple TV+ bis mindestens 2030 das exklusive Streaming-Zuhause für sämtliche Peanuts-Inhalte. Darüber hinaus befindet sich mit „Snoopy Unleashed“ ein abendfüllender Animationsfilm in Produktion.

Was kostet Apple TV?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.