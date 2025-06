Siri Kurzbefehle: Neuer Shortcut macht Apple Intelligence zum Chatbot

Auf der WWDC hat Apple neue Funktionen für Siri Kurzbefehle vorgestellt. Die im englischen „Shortcuts“ genannte App kann nun direkt auf das Large Language Model (LLM) hinter Apple Intelligence zugreifen. Über diesen Umweg lässt sich ein Apple-Chatbot nutzen, den es offiziell gar nicht gibt.

In iOS 26 gibt es eine neue Kurzbefehl-Funktion, bei der sich Anfragen direkt an Apples LLM stellen lassen. Die App antwortet überraschenderweise, wie man es von einem Chatbot erwarten würde. Das hat AppleInsider bei der Nutzung der ersten Beta herausgefunden. Ob Apple die Funktion so stehen lassen wird, ist fraglich.

So wird der Kurzbefehl aufgesetzt

Wer sich mit der App „Kurzbefehle“ auskennt, weiß, dass sich beliebig viele Aktionen hintereinander schalten und per einfachem Klick oder Sprachbefehl ausführen lassen.

In diesem Fall benötigt ihr ein Textfeld, in welches ihr eure Frage später eintippen oder diktieren könnte. Die zweite Aktion ist in der ersten Beta von iOS 26 neu hinzugekommen und hört im Englischen auf den Namen „Use Model“. Hier habt ihr die Wahl: Nutzende können ihre Anfrage an die „Cloud“ und „ChatGPT“ senden oder „On-Device“ beantworten lassen. Bei der Nutzung von „Cloud“ oder „On-Device“ greift der Kurzbefehl auf Apples LLM zurück und gibt Antworten im Stile eines Chatbots. Die Anworten der „Cloud-Version“ dürften dabei deutlich umfangreicher ausfallen. Dank eines „Follow Up“-Befehls lassen sich sogar Nachfragen stellen, die zusammenhängende Gespräche möglich machen.

Apple hat bisher keinen eigenen Chatbot veröffentlicht und es ist fraglich, ob das überhaupt geschehen wird. Der große Vorteil von Apple Intelligence ist die tiefe Integration in Apple Software, während Chatbots wie ChatGPT zusätzlich eingebunden werden können.

Habt ihr die erste Entwickler-Beta von iOS 26 schon geladen und könnt den „Apple-Chatbot“ auf die oben beschriebene Weise nutzen? Lasst uns eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren wissen.