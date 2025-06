Apple TV+ zeigt Trailer zur düsteren Krimiserie „Smoke“ mit Taron Egerton in der Hauptrolle

Wir vermelden bekanntlich regelmäßig die monatlichen Neuzugänge von Disney+, Netflix und Co, dabei fällt uns eine Sache immer häufiger auf: diese Dienste setzen immer öfter auf Trash-Formate. Bei Apple TV+ fehlen diese dagegen, man konzentriert sich stattdessen auf hochwertige Serien und wird gegen Ende Juni einen neuen Inhalt präsentieren.

Trailer ist nun verfügbar

Es handelt sich dabei um die Krimiserie „Smoke“ mit Taron Egerton in der Hauptrolle, der auch als ausführender Produzent fungiert. Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten und wurde von Dennis Lehane adaptiert und als Drehbuch verfasst. Egerton spielt darin einen Brandermittler, der sich widerwillig mit einem Polizeidetektiv zusammentut, während ihr Wettlauf, zwei Brandstifter aufzuhalten, ein verdrehtes Spiel mit Geheimnissen und Verdacht entfacht. Nun ist der Trailer verfügbar:

Neben Taron Egerton ist die Emmy Award-Nominierte Jurnee Smollett als Polizeidetektiv Michelle Calderone Hauptrolle zu sehen. Die weitere Besetzung von „Smoke“ besteht aus Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson und den Emmy Award-Nominierten Anna Chlumsky, Adina Porter.

Läuft gegen Ende Juni an

Laut eigener Aussage handelt es sich hierbei um eine limitierte Serie von Apple TV+, also werden wir höchstwahrscheinlich nur diese eine Staffel sehen. Die besteht aus insgesamt zehn Episoden, die ersten beiden Folgen werden am 27. Juni 2025 exklusiv auf Apple Tv+ ausgestrahlt. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.