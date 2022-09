Home Apple „Sind gleich wieder da“: apple bereitet den Apple Store vor

Es ist mal wieder so weit: Der Apple Store hat sich verabschiedet. Und weil es heute Abend besonders viel zu sehen gibt, nimmt er sich heute auch eine besonders lange Auszeit.

In Kalifornien bricht gerade der Morgen herein und die Mitarbeiter im Apple Park basteln fleißig an ihrem Online Store herum. Damit sie das in aller entspannten Ruhe machen können, hat Apple wie stets vor einem Event den gesamten Store offline genommen. Das hat schon seit gefühlt Ewigkeiten Tradition und diesmal ist es nicht anders.

Schon seit einer Weile ist der Apple Store nicht mehr erreichbar. Heute dauert die Auszeit damit insgesamt gut sechs Stunden.

„Sind gleich wieder da.“

Heute Abend geht es „Far Out“ und Apple stellt unter anderem das iPhone 14 vor. Erwartet wird nach den letzten Gerüchten eine Funktion, die etwas mit Satellitenverbindungen zu tun haben könnte, alle Details fehlen aber noch.

Auch eine neue Apple Watch-Generation wird vorgestellt, daneben vielleicht noch neue AirPods Pro, hier wird es aber spekulativ. Übrigens! In unserer Umfrage zu euren Keynote-Highlights liegt derzeit das iPhone 14 Pro knapp vorn, nachdem lange das iPhone 14 Pro Max die Nase vorn hatte.

