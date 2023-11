Home Daybreak Apple Sichtgeschützt | eingeknickt | aufgeräumt – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Na, wer hat zum Black Friday die Kreditkarten glühen lassen? Mir ist neulich eine ganz verrückte Verschwörungstheorie zu Ohren gekommen: Zum Black Friday können Kunden bis zu 100% sparen. Wie das geht, dazu weiter unten in dieser Ausgabe mehr. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Ein Kommentar zu Kommentaren

An dieser Stelle möchte ich kurz eine Entschuldigung loswerden. Sie geht an diejenigen von euch, die in den letzten Wochen Kommentare zu unseren Beiträgen gepostet haben. Wie ihr es sicher von anderen Medien kennt, ist das Problem unschöner und teils beschimpfender Posts in den letzten Jahren immer schlimmer geworden. Einige Themen polarisieren immer besonders stark, dort laufen Diskussionen rasch aus dem Ruder. Daher möchte ich mich bei allen entschuldigen, die in den letzten Tagen in den Kommentaren beleidigt wurden. Wir haben kein Personal eigens für Inhaltemoderation, aber früher oder später entfernen wir alle übergriffigen Posts. Wenn das einmal zu lange dauert, kontaktiert uns auf den bekannten Wegen.

Sichtgeschützt

Es wäre doch allzu ärgerlich, wenn man gerade die Formel zur ewigen Jugend gefunden und für die Patentanmeldung vorbereitet hätte, aber jemand linst euch über die Schulter, klaut die Idee und wird damit reich. Damit das nicht passieren kann, gibt es Privatsphäre-Folien fürs Mac- und iPhone-Display, diese Funktion hat Apple aber nun auch als eingebautes Feature patentiert, hier die Infos.

Nervige Fehler sollten bald weg sein

Ja, es klemmt immer noch beim ein- oder anderen Nutzer von iOS 17. Das WLAN macht Zicken, CarPlay im Auto auch und das, obwohl Apple bereits mit iOS 17.1.1 Besserung versprochen hatte. Nun soll iOS 17.1.2 aber endlich Abhilfe bringen und zwar schon demnächst, hier die Infos.

Apple Pay wird in Australien schärfer reguliert

Wieso sollte Apple Pay anders behandelt werden als beliebige andere Finanzdienstleister wie Visa oder Mastercard etwa?

Eben, einen Grund für eine andere Stellung gibt es eigentlich nicht, doch in Australien war hier bislang ein wenig Unklarheit im Gesetz, das ändert sich jetzt, hier die Infos.

Dumm gelaufen

Das ist tatsächlich echtes Pech: Ein neuer Mobilfunkmast, den die Deutsche Funkturm unweit von Celle aufgebaut hatte, fiel sogleich wieder um – leider mitten auf eine wichtige Eisenbahnverbindung, die daraufhin erst einmal ausfiel, hier die Infos.

Google räumt auf

Alte, sehr alte Google-Konten, die Nutzer schon lange nicht mehr angefasst haben, werden bald gelöscht. Panik muss deshalb aber niemand haben, hier die Details.

Und wie spart man 100% zum Black Friday?

Ach ja, ich schulde euch ja noch den versprochenen Geheimtipp. Also, es ist eigentlich ganz leicht, am Black Friday satte 100% zu sparen. Das Geheimnis ist…:

… nichts kaufen.

Folgt mir für mehr Protipps.

