Australien will Apple Pay wie Kreditkartenanbieter behandeln

Apple Pay soll in Australien stärker reguliert werden können. Konkrete Maßnahmen sind mit der Gesetzesänderung noch nicht verbunden, doch die Zentralbank bekommt durch sie die selben Lenkungsmechanismen, wie sie auch auf Kreditkartenanbieter angewendet werden können. Apple beschwert sich.

Apple Pay soll in Australien in Zukunft schärfer reguliert werden können. Das Parlament wird wohl im Laufe der Woche eine Änderung verabschieden, die die Regulierung mobiler Zahlungssysteme dergestalt ändert, dass sie der Regulierung von Kreditkartenunternehmen wie Mastercard oder Visa entspricht, wie Agenturen berichten.

Damit ist noch keine konkrete geänderte Regulierung für Apple Pay verbunden, es wird viel mehr eine Lücke in der Anwendbarkeit bestehenden Rechts geschlossen, doch daran stört sich Apple auch.

Apple spricht von Innovationsfeindlichkeit

Die vorgebrachten Argumente klingen vertraut: Apple sieht durch die kommende neue Rechtslage ein innovationsfeindliches Klima ohne zusätzlichen Nutzen für den Verbraucher.

Tatsächlich sorgt man sich wohl in der Hauptsache um eine Anpassung etwa bei der Plattformkompatibilität, die die Reserve Bank of Australia auf Basis der neuen Gesetzgebung anordnen könnte. Ob und in welchem Umfang solche Schritte überhaupt geplant sind, ist vollkommen offen.

Apple bietet nur in den USA eine eigene Kreditkarte an. Die Apple Card, eine für die Nutzung am iPhone optimierte Mastercard, wird von Goldman Sachs herausgegeben, die mit der Kooperation dem Vernehmen nach alles andere als glücklich ist. Aktuell deutet nichts darauf hin, dass Apple weitere Finanzprodukte in anderen Märkten einführen möchte.

