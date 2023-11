Home Betriebssystem iOS 17.1.2 könnte noch diese Woche kommen

Apple wird wohl noch in dieser Woche das nächste kleine Update für iOS 17 veröffentlichen. Die Aktualisierung auf iOS 17.1.2 wird einige Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich bringen.

Apple arbeitet offenbar an einem weiteren Update für iOS 17. Erste Hinweise auf iOS 17.1.2 waren bereits vor einigen Wochen aufgetaucht. Die kommende Aktualisierung könnte in dieser Woche veröffentlicht werden. iOS 16.1.2 war vor einem Jahr zu dieser Zeit an alle Nutzer ausgeliefert worden.

Denkbar wäre eine Veröffentlichung noch heute Abend oder in den kommenden Tagen.

iOS 17.1.2 behebt wohl weitere Fehler

Apple wird mit dem Update auf iOS 17.1.2 wohl einige weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen vornehmen. Diese beinhalten möglicherweise auch Korrekturen bei der WLAN-Funktionalität. Verschiedentlich hatten Nutzer in den letzten Wochen und Monaten über Probleme mit WLAN geklagt, bei denen Verbindungen zu ihren Netzwerken gar nicht oder nur mit sehr langsamen Datenraten verfügbar waren.

Auch macht CarPlay nach wie vor bei einigen Nutzern Probleme. Unterdessen befindet sich iOS 17.2 weiterhin in der Beta. Apple dürfte das Update noch vor Ende des Jahres an alle Nutzer verteilen. Mit der Aktualisierung auf iOS 17.2 sind auch neue Funktionserweiterungen verbunden.

