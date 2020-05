Shot on iPhone: Thirsty for Rain – The Endless Desert

Verfasst von Hannes // 25. Mai 2020 um 17:04 Uhr

Das Shot on iPhone Video “Thirsty for Rain – The Endless Desert” Episode 2 entführt uns in die Wüste. Wir sehen wie die Menschen, Flora und Fauna nach Regen dürsten.

Was sehen wir in Thirsty for Rain – The Endless Desert?

Von Esmail Sukhera wurde der spannende Film mit einem Apple iPhone 11 auf einem DJI Osmo Mobile 3 Kamera-Gimbal gedreht. Das Video beginnt mit einem heftigen Gewitter, Blitze zucken im Himmel, Regentropfen prasseln auf den trockenen Wüstenboden nieder und verwandeln das Gebiet in eine Wasserlandschaft.

Esmail watet mit seinen Füßen durch das Wasser. Er filmt eine Heuschrecke im Makro-Style, die durch die Wassertropfen an ihren Füßen, Fühlern und Rumpf aussieht wie ein Alien. Ein schwarzer Vogel steigt in Zeitlupe aufgenommen vom Boden in den Himmel auf. Wir sehen den YouTuber die Landschaft betrachten, Ameisen und Käfer, die unterwegs sind.

Mensch, Flora und Fauna

Verschiedene Wüstentiere wie Schafe, Ziegen, Kamele und Dromedare erkunden die Flutlandschaft. Ein Milchgericht köchelt über Feuer, es werden Zutaten beigemischt und die Szenerie im Zeitlupenmodus gezeigt. Drei Kamele im Schlepptau ziehend, wandern Hirten durch die Wüste und ihre Tiere in ihrer Schönheit gezeigt.

Seinen Abschluss findet das Shot on iPhone Video “Thirsty for Rain – The Endless Desert” mit einer Heuschrecke, die in die Wüstenlandschaft hinauswandert.

