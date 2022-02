Home Videos Shot on iPhone: Makrofotos im-Vergleich mit Weitwinkelaufnahmen

Shot on iPhone: Makrofotos im-Vergleich mit Weitwinkelaufnahmen

In seinem neuen Video zieht der Youtuber “Sky´s the Limit” in Makroaufnahmen einen Vergleich mit Weitwinkelaufnahmen, um die Kameraqualität des iPhone 13 Pro Max zu messen.

Die Makrofotografie ist ein beliebtes Feature der Fotografie, mit dem Flora, Fauna und Gegenstände im Detail aufgenommen werden können.

Makrofotos miteinander verglichen

Das Video “Macro shots comparison with wide lens” zeigt uns der Youtube-Kanal “Sky´s the Limit” wunderschöne Makrofotos aus der Natur. Er vergleicht die Fotos mit einem Weitwinkelobjektiv und somit, wie gut die Kamera des iPhone 13 Pro Max in der spannenden Makrofotografie ist.

Wir sehen verschiedene Pflanzen und Blumen, die im Detail gezeigt werden und interessante Einzelheiten offenbaren. Die Makroaufnahmen sind beeindruckend und offenbaren Details der Pflanzenwelt.

Das professionelle Kamerasystem des Apple-Flaggschiffs eignet sich ideal für erstklassige Fotos und Videos in einzigartiger Qualität. Selbst bekannte Stars wie Lady Gaga haben bereits Musikvideos damit aufgenommen und Apple veröffentlichte zur Feier des chinesischen Neujahrs einen 23 Minuten langen Film.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!