Home Apps Medienplayer Infuse unterstützt in Version 7.3 endlich Spatial Audio

Medienplayer Infuse unterstützt in Version 7.3 endlich Spatial Audio

Verfasst von Patrick Bergmann // 24. Dezember 2021 um 13:47 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Wer sich im Kosmos von Apple aufhält, wird Filme und Serien höchstwahrscheinlich über iTunes und Apple TV+ konsumieren. Doch was ist mit den digital überspielten DVD´s und Co? Hier wird es dann schon etwas kniffliger, doch mithilfe des Medienplayers Infuse ist das gar kein Problem: Einfach alles auf eine externe Festplatte gezogen und die kann direkt an den Router geklemmt werden. Den Rest erledigt Infuse und hierfür gibt es nun ein feines Update.

Infuse in Version 7.3: Das ist neu

Mit dem Sprung auf Version 7 wurde der Medienplayer Infuse komplett generalüberholt und schaffte zudem den Sprung auf den Mac, Apple Silicon sei Dank. Doch eine wichtige Sache war bisher nicht verfügbar und das war die Unterstützung von Spatial Audio. Dies reichen die Entwickler nun mit dem Update auf Version 7.3 nach. Wer also über AirPods Pro oder AirPods Max verfügt, kann nun diesen 3D-Sound genießen. Anbei einmal die Release-Notes der Entwickler von ihrer Homepage:

3D-Audio mit dynamischer Kopferfassung verleiht dem Film oder Video, das du dir gerade ansiehst, einen kinoähnlichen Surround-Sound, als käme der Ton aus allen Richtungen. Das Klangfeld bleibt dem Gerät zugeordnet, und die Stimme bleibt beim Schauspieler oder in der Szene auf dem Bildschirm.

Unterstützung für den nativen Emby/Jellyfin-Modus hinzugefügt

HDR-Helligkeitsmetadaten für SDR-Tonzuordnung verwenden

Option zum Anzeigen von Kapitel-Überspringschaltflächen

Listen auf Deck/Nächstes in den Abschnitt Nach oben Weiter

Sammlungen zu Genre-Abschnitten hinzugefügt

Jahresfilter in der Metadatensuche hinzugefügt

Verbessert

Verbesserte Emby/Jellyfin-Synchronisierung

Leistungsverbesserungen für große Bibliotheken

Verbesserte SDR-Tonabbildung für iPhone HDR-Videos

Verbesserte Animation beim Doppeltippen zum Suchen

Verbesserte Darstellung der erweiterten Wiedergabeeinstellungen

Verbesserte Wiedergabe von Videos mit hoher Bildrate (HFR)

Schnellere Besetzungs-/Besatzungssuche in großen Bibliotheken

Verbesserter Dynamikbereich für Dolby-Audiospuren

Verbesserter DB-Optimierungsbildschirm

Verbesserte Hochskalierungsleistung

Verbesserte Unterstützung für TSCC-Videos

Verbesserte Wiedergabe für Videos mit falschen Zeitstempeln

Verbesserte Analyse von Dolby Vision-Metadaten aus Plex

Verbesserte Unterstützung für fehlgeleitete Dolby Vision-Videos

Schnellerer Lebenslauf nach dem Spielen im Hintergrund

Verbesserte Audioqualität bei aktivierter variabler Geschwindigkeit

Verbessertes Downmixing für 16-Bit-FLAC- und PCM-Tracks

Verbesserte Animationen beim mehrfachen Tippen zum Zurückspulen

Schnelleres Abrufen für alle Fernsehsendungen

Gefixt

Feste HDR- und DV-Wiedergabe auf neueren iPads

Feste Darstellung langer Titel in der Browseransicht

Blinken von Untertiteln in Videos ohne Audiospuren behoben

Seltene Frame-Drops bei der Verwendung von Untertiteln behoben

Festes Bildseitenverhältnis nach dem Ändern der Ausrichtung

Die Anzeige von Untertiteln nach dem Ändern von Untertitelspuren wurde behoben

Feste Transparenz der Registerkartenleiste auf dem Bibliotheksbildschirm

Verzerrung bei einigen DTS-Audiospuren behoben

Seltener Fehler bei der Verwendung von AirPods behoben

Feste Dolby Vision-Farben in PiP

Audio bei der Wiedergabe im Hintergrund behoben

Absturz im Abschnitt Unbeobachtet in großen Bibliotheken behoben

URL-Streaming und Downloads von einigen Servern behoben

Andere kleinere Korrekturen und Verbesserungen

Update ist kostenfrei

Das Update ist ab sofort kostenfrei erhältlich und steht über den jeweiligen App Store für alle drei Hardware-Plattformen zur Verfügung. Neukunden hingegen haben die Möglichkeit, sich insgesamt zwischen drei Bezahlmodellen zu entscheiden, wobei wir das jährliche Abo eher favorisieren, die Lifetime-Lizenz ist eher unattraktiv:

Monatliches Abo zu 0,99€

Jahres-Abo zu 9,99€

Lifetime-Zugang für derzeit 74,99€

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!