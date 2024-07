Home Sonstiges Shot on iPhone 15 Pro: Apple veröffentlicht ¡Suerte! und neue Beats-Werbung

Apple ist bekannt dafür, die Kameraqualitäten seiner iPhones in besonderer Art und Weise zu bewerben. Mittlerweile werden ganze Keynotes mit dem iPhone abgedreht. Hin und wieder streut Apple ansehnliche Videos aus seiner Reihe „Shot on iPhone“ ein. Der neueste Film begleitet einen jungen Musiker auf seiner Reise durch Mexiko.

¡Suerte! heißt der 13,5 Minuten dauernde Film, den Apple auf YouTube hochgeladen hat. In „Viel Glück!“ wird der junge Musiker Iván Cornejo auf seinem spannenden Abenteuer durch Mexiko begleitet. Er ist auf der Suche nach Inspiration und findet diese in seinen Wurzeln. Doch genug gespoilert, seht euch den Film am besten selbst an:

Wenn euch der Soundtrack des Clips gefällt, findet ihr ihn hier auf Apple Music (Affiliate-Link).

Apple bewirbt neue „Beats Pill“

Außerdem hat Apple vier neue Werbeclips für seine Tochter-Marke Beats veröffentlicht. Dabei greift man in Cupertino auf lange vergessene Werbeikonen zurück. Vor über zehn Jahren haben die „Pill Dudes“ schonmal Werbung für Beats gemacht. Anlässlich des neuen „Beats Pill“-Lautsprechers reaktiviert Apple die vermenschlichten Beats und interpretiert sie als „Pill People“ neu.

Hier könnt ihr die Clips sehen:

