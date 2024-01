Home Apple Shazams Glaskugel: Das werden die Top-Künstler 2024

Shazams Glaskugel: Das werden die Top-Künstler 2024

Shazam möchte die kommenden Stars und Top-Künstler von 2024 bereits jetzt kennen. Der Musikerkennungsdienst hat tatsächlich buchstäblich das Ohr am Hörer, trotzdem ist ein Superstar damit nicht immer sicher vorhergesagt.

Shazam ist die weltweit beliebteste Musikerkennungssoftware, 300 Millionen Menschen nutzen rund um den Globus die App, um Songs zu erkennen. Fraglos ergibt sich daraus ein großer Datenschatz, der sicher auch die Vorhersage des ein- oder anderen Trends hervorbringt.

Nun möchte Shazam, das inzwischen zu Apple gehört, aber regelmäßig auch tatsächlich Trend-Prognosen versuchen und zwar immer zu Jahresbeginn. Nun ist der Ausblick auf mutmaßliche Newcomer 2024 von Shazam vorgelegt worden.

Shazam Top-Künstler 2024

Nicht weniger als die Künstler mit dem Potenzial zum globalen Durchbruch will Shazam in einer Pressemitteilung ausgemacht haben. Außerdem hat der Dienst eine Playlist mit 50 Songs für Apple Music zusammengestellt, die dieses Jahr die Charts dominieren sollen. Dabei ist man ziemlich selbstbewusst:

Die Liste des letzten Jahres schaffte es 2023 in 171 Ländern weltweit in die Daily Top 100 von Apple Music. Sieben der 50 Künstler:innen erreichten die Global Top 200 von Shazam. Dazu gehörten Stephen Sanchez, der im Januar 2023 auf Platz 6 landete, Ice Spice, der im März 2023 ebenfalls auf Platz 6 landete, und Young Miko, der im April 2023 auf Platz 58 kam. 13 von ihnen schafften es auch in die Top 10 der nationalen Charts von Shazam, darunter Ice Spice (53 Charts), Stephen Sanchez (44 Charts), Hotel Ugly (28 Charts), Ski Aggu (17 Charts), Young Miko (12 Charts) und ANGEL DIOR (11 Charts). Im Durchschnitt verzeichneten die Künstler:innen der Shazam Trends für 2023 eine Steigerung der Shazams um 167 % im Vergleich zu 2022.

Und die Top5 der Künstler von 2024 sind?

Bloody Civilian

Flyana Boss

Kenya Grace

The Last Dinner Party

RIIZE

Kennt ihr einen der prognostizierten Top-Acts? Lasst uns eure Eindrücke zu den Prognosen und der Playlist gern in den Kommentaren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!