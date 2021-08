Home Betriebssystem SharePlay später im Jahr: Apple verschiebt iOS 15-Feature

SharePlay später im Jahr: Apple verschiebt iOS 15-Feature

Apple enttäuscht einmal mehr die Nutzer von iOS, iPadOS und tvOS: Die neue Funktion SharePlay wird nicht zum Start der neuen Systeme für die Nutzer zur Verfügung stehen. Stattdessen soll das Feature zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert werden. Apple spricht von einem Termin noch dieses Jahr, darauf verlassen sollte man sich aber besser nicht.

Apple wird SharePlay nicht zum Start von iOS 15 und Co. für alle Nutzer ausliefern. Diese neue Funktion wird einstweilen deaktiviert, das erklärte Apple heute im Zuge der Verteilung von iOS 15 und iPadOS 15 Beta 6 für die Entwickler.

SharePlay werde deaktiviert bleiben und nicht pünktlich zum Start von iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey und tvOS 15 für alle Nutzer zur Verfügung stehen. Stattdessen soll die Funktion in einem Update für iOS 15 und Co. zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert werden.

Entwickler können SharePlay einstweilen mit gesondertem Profil nutzen

Für die Entwickler offeriert Apple eine alternative Möglichkeit zur Nutzung un Erprobung von SharePlay. Sie können hierfür ein gesondertes Profil laden und installieren und damit das Feature wieder aktivieren. Mit SharePlay können Nutzer via Facetime miteinander gemeinsam Medien wie Filme schauen und dabei auch miteinander sprechen. In diesem Kommentar wird eine mögliche Anwendung dieser neuen Funktion besprochen – die allerdings nicht so bald Wirklichkeit werden wird.

In einer weiteren Meldung haben wir über den interessanten teilweisen Rücktritt vom neuen Design für Safari berichtet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!