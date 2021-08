Home Betriebssystem Adressleiste in Safari auf Wunsch wieder oben: iOS 15 Beta 6 mit interessanter Neuerung

Adressleiste in Safari auf Wunsch wieder oben: iOS 15 Beta 6 mit interessanter Neuerung

Apple reagiert auf die kritischen Kommentare vieler Nutzer hinsichtlich der neuen Adressleiste in Safari: Die jüngste Beta 6 von iOS 15 und iPadOS 15 vollführt eine Art Rolle rückwärts. Nun können Nutzer das klassische Design der Adressleiste in weiten Teilen zurückkehren lassen.

Apple hat mit der heute Abend an die Entwickler verteilten Beta 6 von iOS 15 und iPadOS 15 eine höchst interessante Neuerung eingeführt, wie sich aus den Notizen zur neuen Beta entnehmen lässt. Diese betrifft Safari: In der neuen Beta kann das klassische Design der Adressleiste zurückgeholt werden.

Damit wird die Adressleiste wieder wie bisher auch oben am Bildschirmrand angezeigt. Apple scheint sich damit der harschen Kritik weiter Teile der Nutzerschaft zu beugen.

Apple weicht vor negativem Feedback zurück

Apple hatte mit der Vorstellung von iOS 15 die Adressleiste in Safari an den unteren Bildschirmrand wandern lassen. Viele Nutzer fanden das wenig intuitiv. Auch in der Redaktion stieß die neue Nutzererfahrung auf begrenzte Begeisterung, wie wir etwa in unserem Podcast Apfelplausch besprochen hatten. Spätere Betas änderten einige Details, so wurde die unten schwebende Adressleiste ein wenig konsequenter umgesetzt, indem sie auch wirklich in allen Situationen unten blieb und nicht etwa beim Tippen von URLs wieder hoch sprang.

Nun kann der Nutzer in den Einstellungen im Bereich Safari ein klassisches Design wieder aktivieren. Ob sich dies allerdings bis zur finalen Version hält oder Apple weitere Änderungen vornimmt, bleibt abzuwarten.

Werdet ihr die Adressleiste wieder hoch schieben oder sie unten lassen?

