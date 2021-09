Home Betriebssystem SharePlay schon jetzt nutzen: tvOS 15.1 Public Beta ist auch da

tvOS 15.1 Beta 2 kann ebenfalls ab heute Abend von allen freiwilligen Testern geladen werden und diese Version unterstützt SharePlay. Somit können Nutzer dieses neue Feature bereits jetzt nutzen, wenn sie die Public Beta von iOS 15.1 und tvOS 15.1 installieren. Wann sie für alle Nutzer regulär verteilt werden, ist nicht klar.

Apple hat heute Abend neben iOS 15.1 und iPadOS 15.1 Beta 2 sowie macOS Monterey Beta 8 auch tvOS 15.1 Beta 2 für die freiwilligen Tester veröffentlicht. Die neuen Betas für registrierte Developer können diese bereits seit gestern Abend laden.

Diese Public Betas von Apple können alle Nutzer bei Interesse kostenlos nach einer Anmeldung laden und installieren. Sie beinhalten eine interessante Konstellation, die für manche Nutzer eventuell interessant sein könnte: SharePlay wird sowohl in iOS 15.1 und iPadOS 15.1 als auch tvOS 15.1 wieder unterstützt, das Feature war von Apple vor dem Start von iOS 15 recht kurzfristig entfernt worden.

SharePlay schon jetzt auf iPhone und Apple TV verwenden

Damit können Nutzer dieses Feature, bei dem sich gemeinsam per Facetime Filme schauen können, schon jetzt auf iPhone, iPad und Apple TV verwenden, wenn sie bereit sind, die Public Betas der jeweiligen Updates zu nutzen. Diese bringen allerdings noch weitere Annehmlichkeiten. Sie reparieren am iPhone die Möglichkeit, das iPhone per Apple Watch zu entsperren.

Neue, mit den Betas eingeführte Probleme sind uns bis jetzt noch nicht bekannt geworden, es könnte also eine Überlegung wert sein, schon vorzeitig auf die Public Betas aufzuspringen.

