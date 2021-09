Home iPhone iPhone 13 teils mit Touchscreen-Problemen, habt ihr das auch?

Die Berichte über Probleme mit Apples neuesten Produkten reißen nicht ab: Verschiedentlich klagen vor allem Nutzer des neuen iPhone 13 über Bugs bei der Touchscreen-Bedienung. Hierbei verweigert der Bildschirm zeitweise Eingaben. Das Problem scheint softwareseitig vorzuliegen, sodass man auf Besserung durch ein Update hoffen kann. Beobachtet ihr diesen Bug bei euch auch?

Das neue iPhone 13 löst bei manchen Nutzern Frust aus: Sie beobachten Bugs in Zusammenhang mit dem Touchscreen. So reagiert das iPhone in manchen Situationen nicht mehr auf Eingaben, wie Nutzer etwa auf Reddit, in Apples eigenen Supportforen und auf dem Kurznachrichtendienst Twitter berichtet haben.

Diese Auszeit nimmt sich der Touchscreen manchmal innerhalb bestimmter Apps und manchmal auch systemweit. Es kann offenbar zu diesem Fehler kommen, wenn der Bildschirm gesperrt und anschließend durch Tippten wieder aktiviert ist.

Anyone's iPhone 13 not registering touch events consistently? Is that an app thing, an iOS 15 thing, or my iPhone 13 thing — Arnold Kim (@arnoldkim) September 29, 2021

In einigen Fällen hilft nur ein Neustart, um das Problem zeitweise zum Verschwinden zu bringen. Auch in der Redaktion können wir, wenn auch nur sehr vereinzelt auftretende, Aussetzer der Touch-Eingaben auf einem iPhone 13 Pro Max beobachten.

Softwareproblem ist die wahrscheinlichste Ursache

Gute Nachrichten ergeben sich aus der Tatsache, dass dieser Bug offenbar kein Hardwareproblem ist. Denn auch Nutzer älterer iPhone-Modelle beobachten diese Störungen nach dem Update auf iOS 15, was anzudeuten scheint, dass dort der Fehler steckt.

Der YouTuber Zollotech merkt in seinem neuesten Video an, dass die Beta 2 von iOS 15.1 das Problem scheinbar gelöst hat. Wie verhält es sich bei euch: Habt ihr auch Probleme mit dem Touchscreen und welche iOS- und iPhone-Version nutzt ihr?

