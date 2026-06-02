Apple Watch Activity Challenge für Anfang Juni angekündigt: das müsst ihr wissen

Seit der Apple Watch Series 2 vermarktet Apple die Smartwatch auch ganz bewusst als Begleiter für eine bessere Gesundheit. Dafür gibt es regelmäßige Activity Challenges, was uns zur kommenden Woche führt. Denn Anfang Juni dürften sich alle Interessierten wieder sportlich betätigen.

Activity Challenge zum Global Running Day angekündigt

Apple kombiniert diese Activity Challenges immer mit speziellen Tagen und damit kommen wir zur nächsten Woche. Dort findet der „Global Running Day“ statt, konkret am 03. Juni. Für diesen Tag wird diese Herausforderung freigeschaltet, die allerdings etwas anspruchsvoller ist – man muss ein Lauftraining von mindestens 5 Kilometer Länge absolvieren.

Spezielle Sticker

Neben dem Badge für die Health-App gibt es beim Erreichen dieser Herausforderung auch wieder einige Sticker, die sich im Anschluss für iMessage und FaceTime nutzen lassen – und wenn es auch nur zum Angeben ist. Wichtig zu wissen: Diese Challenge ist nur an dem jeweiligen Tag verfügbar.