Seltene Apple Sneaker mit Rekordpreis versteigert

Verfasst von Hannes // 27. März 2020 um 13:35 Uhr // Apple // Apple // 1 Kommentar

Ein seltenes Apple Sneaker Paar wurde jetzt für rund 10.000 US-Dollar in einer Auktion verkauft. Im Jahr 1986 hatte Apple eine Modelinie gestartet, die für die Mitarbeiter gedacht war, weshalb nur Prototypen gefertigt wurden.

Sneaker von Apple?

Die Apple Sneaker aus dem Jahr 1986 waren für die Mitarbeiter in den frühen 1990er-Jahren bestimmt und nie für einen Verkauf an die Öffentlichkeit vorgesehen. Vor drei Jahren erzielte ein anderes Schuhpaar annähernd 30.000 US-Dollar bei einer Auktion. Klassische Apple Hardware und Erinnerungsstücke haben in den vergangenen Jahren beachtliche Preise erzielt, weil sie enorm gefragt sind und Apple eine Kultmarke ist.

Ein Original Apple Computer Inc. Zeichen im Jahr 1978 geschaffen und mit Apples bekannten Regenbogen-Logo wird am 26. März 2020 in einer Auktion zum Startpreis von 20.000 US-Dollar angeboten. Im letzten Monat erreichte ein funktionierender Apple-1 Computer einen Spitzenpreis von 458.711 US-Dollar.

Steve Jobs Erinnerungsstücke

In einer großen Auktion im Jahr 2017 wurde ein großes Paket mit Erinnerungsstücken von Steve Jobs verkauft. Seine 1984er Seiko Armbanduhr erzielte 42.500 US-Dollar, seine Birkenstock Sandalen wurden für 2.750 US-Dollar versteigert und seine berühmten schwarzen Rollkragenpullover erzielten 7.500 US-Dollar Verkaufspreis.

