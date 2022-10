Home Sonstiges Schwule und Sklaven werden unterdrückt: TikTok zensiert die Kommentare deutscher Nutzer

Schwule und Sklaven werden unterdrückt: TikTok zensiert die Kommentare deutscher Nutzer

Überraschend ist es nicht, aber aufschlussreich: TikTok beeinflusst auch in Deutschland die freie Rede durch automatisierte Zensur in den Kommentaren. Dabei werden sowohl politische, als auch soziale Themen gefiltert, die entweder der chinesischen politischen und ideologischen Ausrichtung widersprechen, oder das Wohlfühlklima auf der Plattform stören könnten.

Wir leben in einer Zeit vielfältiger Krisen, das kann Menschen schon depressiv machen. Über die Gaskostenexplosion sollten sich Nutzer von TikTok allerdings nicht allzu sehr aufregen, daher filtert die Plattform Kommentare zu diesem Thema so, dass sie von anderen Nutzern nicht zu sehen sind, das ist das Ergebnis einer Recherche, an der unter anderem Tagesschau, WDR und NDR gearbeitet haben, doch das ist nicht alles.

Auch Kommentare zu LGBTQ-Themen und Homosexualität werden von TikTok ausgefiltert, ebenso steht Sklaverei auf diesem Index. Diese Themen sind vor allem für die chinesische Führung problematisch, die die Unterdrückung von Minderheiten im Reich der Mitte, die oft die Züge von Sklaverei annimmt, noch immer unverdrossen leugnet.

Die Urheber können nicht erkennen, dass ihre Kommentare für niemanden sichtbar sind, so das Ergebnis.

TikTok spricht von einem Versehen

Mindestens 20 Begriffe stehen auf einer internen schwarzen Liste bei TikTok. Taucht auch nur einer davon in den Kommentaren auf, wird dieser niemandem sonst gezeigt. TikTok reagierte umgehend mit einer Stellungnahme: Dieses Verhalten sei nicht beabsichtigt gewesen, um für mehr Transparenz zu sorgen, wolle der Dienst nun unter anderem Forschern Zugang zu den Filterregeln verschaffen. Auf solche Zugeständnisse sollte man sich indes nicht verlassen. Nach dem Bericht wurden einige Begriffe zeitweilig nicht mehr gefiltert, nur um später wieder zensiert zu werden.

Hinweis

Aufgrund der sensiblen politischen und gesellschaftlichen Natur dieses Themas behalten wir uns vor, auf beleidigendes und diskriminierendes Verhalten in unseren Kommentaren zu reagieren, indem wir die Kommentarfunktion zu diesem Artikel abschalten – be excellent to each other.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!