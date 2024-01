Home Sonstiges Schneller wachsen und mehr verdienen: Paypal kündigt fast 10% der Belegschaft

Paypal läutet eine neue Runde an Massenentlassungen an. Knapp 10% der Belegschaft muss gehen. Das Unternehmen soll profitabler werden und dem Wettbewerb mehr entgegensetzen.

Paypal hat eine weitere Runde ausgedehnter Stellenstreichungen angekündigt. Der populäre Zahlungsdienstleister wird rund 2.500 Mitarbeiter freisetzen, wie Medienberichte CEO Alex Chriss zitierten. Damit erhalten rund 9% der Angestellten ihre Kündigung. Die betroffenen Beschäftigten sollen bis Ende der Woche informiert werden.

Schnelleres Wachstum und mehr Profitabilität

Paypal werde sich nun darauf konzentrieren, das Wachstum zu steigern und die Profitabilität zu erhöhen. Beides sei nötig geworden, da der Wettbewerbsdruck durch Konkurrenten zuletzt deutlich zugenommen habe, unter anderem Apple hat Paypal Marktanteile beim mobilen Bezahlen abgenommen, so Chriss. Außerdem hatten verschiedene führende Analysten Paypal zuletzt ihre Gunst entzogen. Das sowie nachlassende Umsatz- und Gewinnsteigerungen hatten im abgelaufenen Jahr für ein Minus von knapp 20% bei der Paypal-Aktie gesorgt.

Paypal wird zuletzt von innen, wie auch von außen als zu komplex und langsam wahrgenommen. Das Unternehmen beschäftigte Ende 2022 noch knapp 30.000 Mitarbeiter.

In den Jahren seit der Pandemie haben viele amerikanische Tech-Firmen teils mehrere große Entlassungsrunden eingelegt, nachdem sie in den Jahren zuvor massiv Personal aufgebaut haben. Das aggressive Einstellen und Entlassen von Mitarbeitern ist ein Teil der amerikanischen Unternehmenskultur, deutsche Konzerne und Mittelständler hatten in der Pandemie dagegen überwiegend an ihren Mitarbeitern festgehalten, auch unterstützt durch Modelle wie Kurzarbeit, die es in den USA nicht gibt.

