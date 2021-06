Home Hardware Satechi X2: Neue Tastatur im Apple-Look vorgestellt

Verfasst von David Haydl // 17. Juni 2021 um 19:50 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Satechi hat bereits die X1- und X3-Tastatur im Sortiment. Nun gesellt sich die neue Satechi X2 genau in die Lücke zwischen den anderen beiden Modellen. Was sie drauf hat, fassen wir euch kurz zusammen.

Die Satechi X1 ist eine kompakte Bluetooth-Tastatur, die optisch stark dem Magic Keyboard ohne Ziffernblock von Apple ähnelt. Zusätzlich bietet man noch die X3 an, die sich auch am Aussehen der X1 orientiert, noch dazu aber mit weiteren Funktionstasten und einem Ziffernblock kommt. Außerdem sind Tasten zum Wechseln der Bluetooth-Verbindung in der X3 verbaut. Insgesamt kann man sich mit dieser Tastatur mit bis zu vier Geräten verbinden.

Satechi X2: Features

Nun kommt die Satechi X2 ins Spiel und füllt genau den Platz zwischen der X1 und der X3. Diese übernimmt zwar die dedizierten Nummerntasten von der X3, kommt aber ohne eigene Funktionstasten. Dafür ist es auch mit dieser möglich, mehrere Geräte abzuspeichern, um schnell zwischen diesen zu wechseln. Weiters ist USB-C zum Aufladen des Akkus mit an Bord. Das Aussehen orientiert sich an dem der anderen beiden Satechi-Tastaturen und die Tasten sind beleuchtet. So ist das Tippen im Dunkeln kein Problem.

Kompatibel ist die Satechi X2 mit iPhones, iPads und Macs. Passend dazu gibt es dieselben Tastenkürzel in der obersten Reihe, die man auch bei einer Apple-Tastatur hat. Beim Material des Gehäuses handelt es sich um Aluminium, die Tasten bestehen aus Kunststoff.

Satechi X2: Preise und Verfügbarkeit

Die Satechi X2 findet ihr im Onlineshop des Herstellers für einen Preis von 79,99 US-Dollar.

