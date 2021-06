Home Apple Back to School 2021: Start in den USA mit AirPods als Bonus

Apple hat sein diesjähriges Bach to School-Programm gestartet. Soweit finden sich hier keine Überraschungen: Die Angebote für Studenten und andere Bildungskunden gelten vorerst nur in den USA und Kanada, dürften aber zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder in Deutschland und weiteren Märkten starten.

Apple hat sein Back to School-Programm 2021 aufgelegt. Im Rahmen dieser Aktion können Studenten, Schüler sowie andere Bildungskunden beim Kauf eines qualifizierten Produkts entweder sparen oder einen Hardwarebonus erhalten. Die diesjährige Back to School-Aktion entspricht weitgehend dem Angebot im vergangenen Jahr.

Kunden erhalten so auch 2021 wieder die AirPods beim Kauf eines qualifizierten Produkts: Dazu zählen das aktuelle MacBook Pro und macBook Air mit M1-Chip, der neue iMac 24 Zoll, der aktuelle Mac Pro und Mac Mini sowie das neue iPad Pro mit M1-Chip. Alternativ können Kunden die AirPods mit Wireless Charging-Case bestellen und zahlen hierfür 40 Dollar extraa. Ein Upgrade auf die AirPods Pro im Bestellprozess kostet 90 Dollar. Zudem kann der Nutzer beim Kauf eines qualifizierten Produkts auch AppleCare+ zu einem vergünstigten Preis dazu erwerben.

Apple dürfte Back to School-Aktion auch bald nach Deutschland bringen

Apple hat die Back to School-Aktion 2021 (Affiliate-Link) vorerst nur in den USA und Kanada gestartet. Erfahrungen zeigen aber, dass die Aktion auch bald in weiteren Märkten anlaufen sollte, in Deutschland wurde Back to School in den letzten Jahren immer angeboten.

Die Konditionen des Programms können sich regional leicht unterscheiden, sind aber grundsätzlich meist ähnlich angelegt.

