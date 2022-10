Home Hardware Satechi USB4 mit 8k-HDMI: Neuer USB-C-Multiport-Adapter jetzt verfügbar

Satechi USB4 mit 8k-HDMI: Neuer USB-C-Multiport-Adapter jetzt verfügbar

USB-C-Adapter gibt es wie Sand am Meer, auch mit hochwertiger Verarbeitung. Doch mit 8k-HDMI ist die Auswahl noch nicht so groß. Ab heute gibt es aber ein neues Modell von Satechi, hier gibt es die Details dazu.

Satechi USB4 Multiport-USB-C-Adapter mit 8k-HDMI

Seit der Firmengründung hat sich Satechi auf hochwertiges Zubehör für den Mac und das iPad spezialisiert. Dafür kommt auch Aluminium zum Einsatz, womit sich das Zubehör auch optisch harmonisch einfügt. Wie dem auch sei, ab heute gibt es einen neuen USB-C-Adapter, der speziell für professionelle Anwender gedacht ist. Anbei einmal das Datenblatt:

USB-C Multiport-Adapter mit verschiedenen Anschlüssen, USB4 und 8K HDMI

Erweitert das MacBook oder andere USB-C-Geräte um verschiedene Anschlüsse

Der HDMI-Anschluss ermöglicht eine 8K-Auflösung mit einer Bildwiederholungsrate von bis zu 60 Hz.

USB-4.0-Protokoll für bessere Bandbreite für Videos und Daten sowie schnelle Übertragungsraten

Der Adapter bietet insgesamt neun Schnittstellen: 1x HDMI (8K, 60 Hz) 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/S) 1x USB-A 2.0 1x USB-C PD (100W) 1x Gigabit-Ethernet 1x 3,5mm-Klinke 1x SD-Kartenslot 1x MikroSD-Kartenslot

Mit den USB-A-Anschlüssen ist Datentransfer mit bis zu 10 Gbit/S möglich.

Über den USB-C-PD-Anschluss kann das MacBook mit einer Ladegeschwindigkeit von bis zu 100 Watt mit Strom versorgt werden.

Zur Bildschirmübertragung wird eine direkte HDMI- zu HDMI-Verbindung benötigt.

Maße: 7,6 x 3 x 3 Zentimeter

Kabellänge: 15,3 Zentimeter

Mit seinem 100 Watt USB-PD ist der neue Adapter auch für das MacBook Pro 16″ geeignet, was in diesen Kreisen durchaus wichtig ist.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Adapter lässt sich ab sofort bestellen, beispielsweise via Amazon. Wer heute hier bestellt, kann den Adapter spätestens am Donnerstag in Empfang nehmen. Dafür werden 149,95€ fällig. Angesichts der Anschlüsse ist das durchaus fair. Und wie gesagt, einen 8k-HDMI-Port ist noch nicht so häufig zu finden.

