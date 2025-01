Home Sonstiges Samsung kündigt Galaxy Unpacked-Event für den 22. Januar 2025 an

Auf Regen folgt die Sonne, im September des jeweiligen Jahres stellt Apple das neue iPhone vor. Man kann sagen, es gibt also gewisse Gesetzesmäßigkeiten. Dazu zählt auch, dass Samsung seine neue Galaxy-S-Smartphones im Januar vorstellen wird. 2025 macht da keine Ausnahme.

Event für den 22. Januar 2025 angekündigt

Mit dem iPhone im Herbst wird das Smartphone-Jahr bezüglich der Flaggschiffe traditionell abgeschlossen. Der Start des Jahres markiert Samsung mit seiner Galaxy-S-Serie und bietet dabei einen ungefähren Ausblick darüber, was wir von anderen Herstellern inklusive Apple erwarten dürfen. Am 22. Januar wird der koreanische Hersteller die S-25-Serie vorstellen. Einen entsprechenden Teaser gibt es bereits auf YouTube.

„[Invitation] Galaxy Unpacked January 2025: The Next Big Leap in Mobile AI Experiences“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Galaxy AI dürfte ausgebaut werden

Konzentrierte sich Samsung bei dem S21 und dem S22 noch auf die Kamera, stand 2023 Galaxy AI im Fokus. es dürfte mit dem S25 nicht anders werden, mit Macht will der Hersteller ein entsprechendes Öko-System auf die Beine stellen. Die gerade vorgestellten neuen Fernseher dürften hier ebenfalls einen Fingerzeig darstellen.

Was können wir sonst erwarten?

Erstmals dürfte Samsung vier Baureihen seiner S-Serie vorstellen, ein Modell soll dabei besonders schlank ausfallen. Außerdem soll man sich von dem kantigen Design wieder verabschieden. Beim S25 Ultra soll der Rahmen nochmals schlanker werden, zudem soll eine neue Fertigungstechnik für das OLED-Display verwendet werden. Samsung will so eine Spitzenhelligkeit jenseits der 3000 Nits erreichen. Als Software kommt Android 15 zum Einsatz, ergänzt durch Samsung One UI 7. Wie gewohnt, werden wir im Anschluss eine kompakte Zusammenfassung anbieten.

-----

