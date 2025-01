Home Featured iPhone 17: Kamera soll sich sanfter aus Gehäuse erheben

iPhone 17: Kamera soll sich sanfter aus Gehäuse erheben

Das iPhone 17 soll mit einem geänderten Kameradesign aufwarten. Apple möchte offenbar den Übergang zwischen Gehäuse und Kamera überarbeiten, ob die Kamera selbst nun bald weniger weit aus dem Gerät herausstehen wird, bleibt aber fraglich.

Apple will offenbar am Design der Kamera im iPhone 17 schrauben, davon geht der bekannte Leaker Fixer Focus Digital aus, der sich für gewöhnlich in chinesischen sozialen Medien äußert. Er hatte auch bereits einige zutreffende Prognosen zu kommenden Apple-Produkten verbreitet, sodass seinen Ausführungen durchaus ein wenig Aufmerksamkeit geschenkt werden kann.

Weicherer Übergang zu Kamera

Konkret geht er davon aus, dass Apple den Übergang zwischen Gehäuse und Kamerahügel weicher gestalten möchte. Statt einer klaren Stufe, werde die Kamera eher wie ein Hügel aus dem Gehäuse herauswachsen, so die Einschätzung, die er auf Basis von Gesprächen mit Parteien in der Lieferkette äußert.

Dies soll durch die Einführung neuer Prozesstechniken möglich sein, die die Verbindung zwischen Glas und Aluminium nahtloser möglich macht – wobei sich eines wohl eher nicht ändern dürfte: Aller Wahrscheinlichkeit nach bleibt der Kameraberg eben ein Berg und wird wohl eher noch größer, statt kleiner.

Unklar ist auch, ob sich die Äußerungen des Leakers tatsächlich auf das Standard-iPhone beziehen, oder auf die Pro-Modelle. Hier wiederum könnte Apple sich dem Vernehmen nach vom Titan verabschieden, zumindest teilweise. Eine neue Gehäusemischung bestehend aus Titan und Aluminium könnte zum Einsatz kommen, möglicher Grund für die Änderung nach nur zwei Generationen wären Kostenfaktoren oder Probleme bei der drahtlosen Aufladung.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.