iTunes Movie Mittwoch: „The Marksman – Der Scharfschütze" für 1,99 Euro

iTunes Movie Mittwoch: „The Marksman – Der Scharfschütze“ für 1,99 Euro

Wer auf gute Actionfilme steht, ist heute genau an der richtigen Adresse. Denn für den iTunes Movie Mittwoch hat sich Apple den neuen Film mit Liam Neeson ausgesucht.

Eigentlich möchte der abgebrühte Ex-Marine-Scharfschütze Jim Hanson (Liam Neeson) nur in Ruhe sein Dasein auf einer abgelegenen Farm in Arizona genießen. Doch findet die Ruhe ein jähes Ende, als er mitbekommt, wie der elfjährige Miguel (Jacob Perez) und seine Mutter Rosa (Teresa Ruiz) versuchen, vor einem mexikanischen Drogenkartell, in die USA zu fliehen. Jim greift ein, aber beim entbrennenden Schusswechsel lässt Rosa ihr Leben. Mit ihrem letzten Atemzug bittet sie den Farmer, ihren Sohn zu dessen Familie nach Chicago zu bringen. Obwohl seine Polizisten-Tochter Sarah (Katheryn Winnick) strikt dagegen ist, beschließt Jim, Rosas Wunsch nachzukommen und macht sich mit Miguel auf den Weg. Doch die Kartell-Killer unter Führung des skrupellosen Mauricio (Juan Pablo Raba) lassen so schnell nicht locker und sind ihnen stets dicht auf den Fersen …

Konditionen

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 Euro ausleihen. Nach der Leihe habt ihr anschließend 30 Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus eurer Bibliothek entfernt.

