Riesen-iPad abgesagt? 14 Zoll-Modell soll nicht kommen

Das Riesen-iPad ist angeblich gecancelt worden: Apple soll sich von Plänen, ein 14 Zoll-iPad bauen zu wollen, verabschiedet haben. Es hätte Gerüchten nach in diesem Jahr erscheinen sollen.

Apple wird angeblich nun doch kein außergewöhnlich großes iPad auf den Markt bringen. Das Unternehmen arbeitete Gerüchten nach an einem neuen Modell, das eine Diagonale von 14,1 Zoll aufweisen sollte, das hatte der in der Regel gut informierte Analyst Ross Young vom Marktforscher DSCC noch im Sommer erklärt.

Nun aber sei dieses Produkt nicht mehr zu erwarten, zitiert die Seite MacRumors den Experten.

Ist das Riesen-iPad endgültig abgesagt?

Der Branchenbeobachter erklärte nun, Apple habe sich von diesen Plänen distanziert. Das Produkt sei ganz oder zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Roadmap gestrichen.

Es hätte ein Mini-LED-Display besitzen sollen, zu einem späteren Zeitpunkt war auch von einem LCD-Panel die Rede gewesen. Damit würde weiterhin das iPad Pro 12,9 Zoll das größte iPad bleiben. Ein 14 Zoll-iPad wäre größentechnisch auf Augenhöhe mit dem MacBook Pro und garantiert nicht billig gewesen. Für die kommenden Jahre wird erwartet, dass Apple im iPad zu OLED-Bildschirmen wechseln wird. Derzeit soll sich Samsung Display auf die Massenfertigung eines neuen Panels vorbereiten, das im nächsten Jahr in ersten iPad-Modellen zur Verwendung kommen könnte, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Ob auch neue Formfaktoren in Planung sind, ist nicht klar.

