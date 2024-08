Home Sonstiges Revolution im Fußball: iPhones könnten unbeliebten VAR ersetzen

Der „Video Assistant Referee“ (VAR) wird im internationalen Fußball eingesetzt, um strittige Situationen besser beurteilen zu können. Das System ist unter Fußball-Fans einigermaßen umstritten, da ist die Entscheidungsfindung verzögert und dem Sport die Emotionen raubt. Nun könnte ausgerechnet das iPhone dafür sorgen, dass die Technologie bald der Vergangenheit angehört.

Diese Meldung passt zum anstehenden Start des professionellen Vereinsfußballs. In der englischen Premier League sollen Medienberichten zufolge noch in diesem Jahr iPhones zum Einsatz kommen. Wie das Magazin Wired erläutert, wird jedes Stadion mit mindestens 28 iPhones ausgestattet. Der Vorteil: Statt bisher 30 Körperpunkte soll das iPhone System bis zu 10.000 derer tracken können und ein entsprechend detaillierteres 3D-Modell zusammenstellen.

iPhone-Kamera und KI sollen Fußball revolutionieren

Der Sache nimmt sich ein Unternehmen namens Genius Sports samt Tochtergesellschaft Second Spectrum an. Die Firma ist bekannt für jahrelanges optisches Tracking und datenbasierter Analyse aus der NBA-Basketballliga. Das System, welches in der Premier League debutieren soll, hört auf den Namen „Dragon“.

Theoretisch soll das iPhone in der Lage sein, bis zu 200 Frames pro Sekunde aufzunehmen. Die bisher 10 bis 15 eingesetzten VAR-Kameras kommen lediglich auf 50 bis 60 Bilder pro Sekunde. Um eine „Balance zwischen Latenz, Genauigkeit und Kosten“ herzustellen, wird der iPhone-Ansatz aber vorerst auf 100 Bilder pro Sekunde gedrosselt.

Zum Einsatz kommen ab dem Herbst in der englischen höchsten Spielklasse iPhones der 14er Reihe. Warum es genau diese Modelle sind, ist unbekannt. Mit der neuen Technologie sollen Schiedsrichter-Entscheidungen schneller unterstützt werden können und die unbeliebten Spielpausen durch den VAR reduziert werden.

