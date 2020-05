REVIEW: Satechi USB-C Apple Watch Charger

Apple Watch und Batterielaufzeit – eine Glaubensfrage. Den einen reicht der Akku über mehrere Tage, bei den anderen kommt die Prozentanzeige bereits am Ende des ersten Tages in niedrige zweistellige Bereiche. Natürlich ist das abhängig von Modell, Nutzungsintensität und der eigenen Ladehygiene. Dennoch macht es für viele Sinn, der Watch zwischendurch einen kleinen Energieschub zu geben, damit sie wieder ausreichend im Saft steht.

Und gerade für unterwegs hat Satechi eine passende, zukunftssichere sowie breitflächig einsetzbare Option parat.

Passend zum fünfjährigen Jubiläum der Apfel-Uhr stelle ich Euch heute den USB-C Apple Watch Charger von Satechi vor und wünsche wie immer viel Freude beim Lesen.

EINSATZGEBIET

Bei mir ist das Laden der Apple Watch wahrscheinlich etwas anders als bei den meisten anderen. Denn ich habe einen sehr genauen Workflow, der über den Tag verteilt recht gleichbleibend ist. Die Uhr wird beim Frühstück das erste Mal geladen, da sie über Nacht am Handgelenk blieb. Das nächste Mal lade ich sie dann beim Abendessen, bevor sie wieder zum Sleep-Tracking herhalten muss.

Wo ist da jetzt der Use Case für einen Charger, wie den von Satechi? Das echte Potential zeigt sich, wenn man unterwegs ist: in der Uni, bei der Arbeit oder auf Reisen. Der Adapter nimmt kaum Platz weg, kann einfach an Mac, iPad Pro (ab 2018) oder Netzteil angesteckt werden und ist einsatzbereit. Ich bin heilfroh, dass das Kabel-Wirrwarr im Rucksack nun etwas reduziert werden kann. Außerdem kenne ich einige Leute, die ihre Watch-Ladekabel in Dockingstations untergebracht haben und sie jedes Mal ‚ausbauen‘ müssen, wenn es auf Reisen geht. Genau da ist der Satechi-Charger genau das Richtige.

FUNKTIONEN

Eigenschaften:

Magnetischer Connector (wie beim originalen Ladekabel)

MFi-Zertifizierung für garantierte Kompatibilität

kompakte und portable Abmessungen Maße: 44,9 x 50,8 x 11,4 mm Gewicht: 140,6 g

Aluminium-Finish in Space Gray

Ladegeschwindigkeit: 5 W

Status-LED

Kompatibilität

Anschluss an allen USB-C-fähigen Geräten

Laden der Apple Watch aller Generationen und in allen Größen

VERPACKUNG & INHALT

Die Verpackung ist simpel gehalten: vorne die Produktabbildung, einige Logos und auf der Rückseite die wichtigsten Funktionen. Ich bin recht froh, dass es nicht allzu überladen wirkt und auf überflüssiges Marketing-Blabla verzichtet wurde. Jedoch verwundert die schiere Größe des Packagings bei einem solch kleinen Produkt.

Und im Inneren findet sich auch der Grund für den überdimensionalen Karton. Das Plastik-Inlay, in dem der Charger steckt, ist groß genug, um fast vier der Adapter unterzubringen. Da fehlt mir wieder einmal jegliches Verständnis, wieso für dieses Produkt so viel Verpackungsmüll (v. a. Plastik) entstehen muss. Ist das Produkt im Retail somit sichtbarer? Keine Ahnung, aber das geht besser! Dagegen wurde auf separat gedruckte Garantie- und Anleitungsheftchen verzichtet, was bei dieser Gerätekategorie auch wirklich unnötig gewesen wäre.

DESIGN & HANDLING

Nun zum eigentlichen Star der Show: dem Charger. Die allgemeine Verarbeitung ist enorm gut. Die Spaltmaßen zwischen den einzelnen Komponenten ist kaum vorhanden, es wackelt nichts und die Haptik ist ausgezeichnet. Der minimalistisch designte Aluminium-Body fühlt sich angenehm an, ist aber etwas rauer als das Gehäuse eines MacBooks. Die Farbe des Space Gray passt nicht zu 100%, sie ist aber recht nah dran. Im Alltagseinsatz fällt der Unterschied nicht wirklich auf. Der USB-C-Anschluss macht einen soliden Eindruck und auch der magnetische Dock wirkt auf mich hochwertig.

Auf der gegenüberliegenden Seite zum USB-C-Stecker ist die Status-LED, die hell und klar leuchtet. Verwendet Ihr den Charger im Schlafzimmer bzw. in Bett-Nähe und reagiert empfindlich auf Lichtquellen, solltet Ihr das beachten. Ein Abkleben der Leuchte schafft aber Abhilfe.

Die Verwendung des Chargers ist selbstverständlich denkbar einfach: an den Mac, das Netzteil oder die Powerbank und los geht’s. Und ich muss sagen, dass vor allem die Kompaktheit des Ladeadapters ein echtes Highlight ist. Das Durcheinander in meinem Rucksack – bestehend aus mehrfach Lightning, USB-C, Micro-USB und Watch-Kabel – wird wenigstens etwas reduziert. Benötigt die Uhr zwischendurch etwas Power, wandert der Charger ins MacBook und schon wird geladen. Die Geschwindigkeit variiert dabei nicht zum Laden am Netzteil, da die Apple Watch auch standardmäßig nur fünf Watt nutzen kann.

Der USB-C-Stecker sorgt auch für ausreichend Stabilität an der jeweiligen Energiequelle. Trotzdem sollte nicht mit dem Feuer gespielt werden. Der Anschluss ist nur wenige Millimeter breit bzw. tief, der Rest des Chargers dafür einige Zentimeter. Den Rest überlasse ich Euren zerstörerischen Phantasien. Also Vorsicht walten lassen…

Der Magnetismus ist dafür super. Auch in senkrechter Verwendung bleibt die Apple Watch daran ‚kleben‘, wenn man nicht allzu grob vorgeht.

Das Laden funktioniert einwandfrei und dauert genauso lange wie mit Apples Originalkabel. Während des gesamten Testzeitraums hatte ich nie Schwierigkeiten oder Abbrüche. Außerdem wird der Adapter im Gegensatz zu manch anderen Geräten nicht sonderlich warm. Das Aluminium-Case erfüllt also auch noch einen funktionalen Nutzen.

Eine Kleinigkeit gibt es noch bei der Nutzung am MacBook Pro zu bedenken. Aufgrund der gegebenen Breite belegt der Lader beide USB-Anschlüsse (und ggf. noch den AUX-Anschluss rechts). Stecken also mehrere Kabel im MacBook wird es ganz schnell knifflig.

PREIS

Je nach Händler bewegt sich der Apple-Watch-Charger von Satechi bei etwa EUR 40,- (Stand: Anfang Mai 2020).

Für etwa EUR 17,- gibt es vergleichbare Produkte mit normalem USB-A- statt USB-C-Anschluss. Hier ist aber anzumerken, dass keine offizielle MFi-Zertifizierung besteht und das minimalistische sowie funktionale (Abwärme!) Alu-Design fehlt.

Jedoch gibt es auch MFi-zertifizierte Powerbanks, die den Charger schon integriert haben und ca. das gleiche Investment wie bei Satechi fordern. Hier kommt es ganz auf Eure Vorlieben an, was Ihr genau haben wollt: All-in-One oder separater Adapter.

FAZIT

Für mich und meinen Alltag ist der Satechi-Charger ein echter Zugewinn. Er reduziert das Durcheinander von etlichen Ladekabeln, ist platzsparend und (zumindest im aktuellen Apple-Ökosystem) vielseitig einsetzbar.

Außerdem ist die Verarbeitung überragend und das Aluminium-Finish passt recht gut zum Aussehen anderer Apple-Geräte und deren Peripherie. Leider ist der Adapter sehr breit (was aber viel mehr an Apples Ladedock liegt), wodurch er am MacBook viel Platz verbraucht.

Während des gesamten Testzeitraums hatte ich keinerlei Probleme beim Laden. Auch war die Wärmeentwicklung in einem angemessenen Rahmen.

Bezüglich des Preises ist der Adapter in einem recht hohen Bereich angesiedelt. Andere Lademöglichkeiten gibt es bereits für weitaus weniger Geld. Zu bedenken ist allerdings, dass neben dem ansprechenden Äußeren auch die Funktionalität und Zuverlässigkeit durch die MFi-Zertifizierung gewährleistet sind. Des Weiteren ist Satechi für hochwertige Produkte und deren Langlebigkeit bekannt. Dennoch hätte ich mich über eine Preismarke um die EUR 25,- bis max. EUR 30,- gefreut.

Wer also die Extra-Mark für die gebotene optische wie technische Qualität ausgeben möchte und den richtigen Einsatzzweck hat, sei mit dem Satechi-Charger bestens beraten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!