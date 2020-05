Tim Cook spricht zu Uni-Absolventen in Zeiten von Corona

Tim Cook hat sich in einer virtuellen Ansprache an die Absolventen der Ohio State-University gewandt. In seiner Rede sprach Cook über seine Zeit bei Apple und die Herausforderungen, die das Corona-Virus für die Gesellschaft bereit hält.

Applechef Tim Cook hat seine jährliche Ansprache an Absolventen einer US-Hochschule gehalten. In diesem Jahr richtete Cook seine Worte an die Studenten der Ohio State-University. Wenig überraschend wurde die Veranstaltung virtuell abgehalten, wie so gut wie jede größere öffentliche Veranstaltung in diesen Tagen. So kam Cook im Laufe seiner Rede auch umgehend auf die Zeit daheim in Zeiten von Corona zu sprechen.

Nicht das Haus verlassen zu können, wie es einem beliebt, konfrontiert einen mit sehr viel freier Zeit, die es zu füllen gilt, so Cook, der seine Tage damit zubrachte, zu lesen. In diesem Zusammenhang schlug er den Bogen zu US-Präsident Abraham Lincoln.

Tim Cook erinnert an Steve Job

Weiter sprach der Applechef über seine Jahre bei Apple und hob seine Freude über den Wechsel nach Cupertino hervor, als er im Jahr 1998 zu dem Unternehmen stieß. Erneut betonte er den großen Verlust, den der Tod von Apple-Mitgründer Steve Jobs für Cook persönlich, wie auch Apple bedeutet habe. Der CEO hatte schon zu verschiedenen anderen Gelegenheiten auf das Vermächtnis des langjährigen Apple-Chefs und Gründers verwiesen.

Schließlich bedauerte er, seine Ansprache nur virtuell abhalten zu können und rief die Studierenden auf, eine bessere Zukunft zu schaffen. Die vollständige Rede lässt sich natürlich inzwischen im Mittschnitt betrachten.

