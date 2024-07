Home Sonstiges Refurbished Store: Apple Pencil (USB-C) erstmals verfügbar

Wer auf der Suche nach generalüberholten Schnäppchen ist, könnte in Apples Refurbished Store fündig werden. Hier gibt es prinzipiell alle Geräte und Zubehör in einwandfreiem und getestetem Zustand an. Erstmal listet Apple nun auch den Apple Pencil mit USB-C in seinem offiziellen Gebrauchtwaren-Shop.

In Apples unübersichtlichem Pencil-Lineup spielt der Apple Pencil mit USB-C eine besonders verwirrende Rolle. Im fehlen einige Funktionen der besser ausgestatteten, aber auch teureren Versionen, die zudem dank magnetischer Ladefunktion deutlich intuitiver zu laden sind. Auch der Apple Pencil der ersten Generation ist beispielsweise dank Drucksensivität besser ausgestattet.

Refurbished Apple Pencil (USB-C) um 10 Euro günstiger

Wer sich dennoch aufgrund der Kompatibilität, des günstigeren Preises oder des Formfaktors für den Apple Pencil mit USB-C entscheidet, kann nun einen kleinen Rabatt mitnehmen. Statt 89 Euro gibt es den Stylus im Refurbished Store für 79 Euro. Damit spart man immerhin zehn Euro und kauft sich ein minimal reineres Umweltgewissen.

Produkte, die es im Refurbished Apple Store gibt sind von Apple auf Herz und Nieren gecheckt und garantiert in neuwertigem Zustand. Ein Blick in Apples Angebot lohnt sich allemal.

Habt ihr Erfahrungen mit refurbished Apple-Produkten gemacht? Lasst uns gerne in den Kommentaren daran teilhaben.

