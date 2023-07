Home Apps Raus aus dem Abo-Dschungel: Vertrauenswürdiger Journalismus gesammelt bei Readly

Raus aus dem Abo-Dschungel: Vertrauenswürdiger Journalismus gesammelt bei Readly

Ihr habt euch sicher auch schon einmal darüber geärgert: Ein spannender Online-Artikel aus einer verlässlichen Quelle, und nach einmal Scrollen werdet ihr dazu aufgefordert, ein Abo abzuschließen. Grundsätzlich zahlt man gerne für guten Journalismus. Bei mehreren Zeitschriftenabonnements wird es jedoch schnell unübersichtlich und die verschiedenen Apps am Handy machen das Lesen nicht einfacher.

Wie wäre es mit einem Abonnement, das alle eure Lieblingsmagazine beinhaltet und diese auch noch optimal in einer einzigen App anzeigt? Readly sieht die Herausforderungen von qualitativ hochwertigem Journalismus und stellt sich gegen die Verbreitung von Fake News. Die Gründer von Readly arbeiten seit 2012 an der stetigen Verbesserung und Erweiterung des Zeitschriften-Angebotes. Damit sind sie auch Deutschlands führender digitaler Kiosk mit über 7.000 Magazinen und Zeitungen weltweit. Einen Zeitungsstand mit einer solch riesigen Auswahl findet man in Deutschland wohl eher selten.

Mit seiner App macht Readly auf eine umweltfreundliche Art und Weise vertrauenswürdige und inspirierende Inhalte für alle Interessierten verfügbar. Davon selbst überzeugen könnt ihr euch ganz einfach, indem ihr unseren Deal nutzt: Testet alle Inhalte des Onlinekiosks einen ganzen Monat lang für nur 0,99 Euro.

-> Exklusiv bei Apfelpage: 7.000 Qualitätsmedien 1 Monat für 0,99 Euro testen (ohne Bindung!)

Sobald ihr die App installiert habt, könnt ihr direkt loslegen. Zuerst werdet ihr nach euren Interessen gefragt, damit euch Magazine vorgeschlagen werden, die auf euren Geschmack treffen. Danach könnt ihr so viele Titel wie ihr möchtet lesen und als Favoriten festlegen. Mit dieser Option könnt ihr euch auch benachrichtigen lassen, sobald eine neue Ausgabe des Magazins oder der Zeitschrift verfügbar ist.

In der übersichtlichen und handlichen App werden außerdem einzelne “Featured Articles” angezeigt. Das sind Artikel, die für die schnelle Lektüre zwischendurch geeignet sind. Die Bewertung im App Store von 4.7/5 von über 60.000 Rezensionen spricht für sich.

Inspiration für die gesamte Familie

Beim Design von Readly wurde besonders viel Wert auf bequeme und intuitive Handhabung gelegt. Magazine könnt ihr entweder im originalen Layout, oder mit einem Klick als optimierte Smartphone-Version lesen. Besonders praktisch ist hier auch der Familien-Account, bei dem ihr bis zu fünf individuelle Profile anlegen könnt. So kann jede Generation ihre Lieblingslektüre aus 7.000 Magazinen genießen, aber auch mit nur drei Klicks interessante Artikel mit der gesamten Familie teilen.

Titel wie Die Welt, Focus, Chip oder Stuff sind genauso vertreten wie Slowly Veggie, Lisa, BUNTE und Elle. Für jede Nische und jeden Geschmack werdet ihr hier fündig. Ob Nachrichten, Technik, Haushalt, Reisen, Musik, oder sogar Kinderzeitschriften: in dem internationalen Repertoire findet ihr sicher das richtige Magazin für euch. Sogar Kreuzworträtsel könnt ihr direkt in der App ausfüllen.

Wir freuen uns neben CHIP auch über Titel wie Mac Life, Connect, ComputerBILD, die Sonderausgaben von Heise, Smart Homes oder PCTipp (Schweiz).

Dabei stehen euch nicht nur die neuesten Magazine zur Verfügung, sondern auch archivierte Ausgaben dieser. Wahrscheinlich wird es euch wie 67 Prozent der Readly-Nutzern gehen, die nach eigenen Angaben Titel lesen, die sie zuvor nicht interessiert hätten. Oder ihr entdeckt wie 36 Prozent der Abonnenten eure Leidenschaft für ganz neue Kategorien oder Themen.

Umweltfreundliche Alternative zu Printmedien

Die meisten Zeitungen werden nach spätestens einer Woche im Müll entsorgt. Magazine überleben ein paar Wochen länger, werden aber in den meisten Fällen auch schnell zu Altpapier. Readly liefert euch eine günstige Alternative, die auch die Umwelt schont.

Laut eigener Studie sparten Readly-Leser im Jahr 2022 nur durch digitales Lesen 16.600 Tonnen CO2 im vergleich zu anderen Leseformaten ein. Eine logische Schlussfolgerung, da 76 Prozent der befragten Abonnenten es wichtig finden, ihre Lesegewohnheit so umwelt- und klimafreundlich wie möglich zu gestalten.

Und solltet ihr auf Reisen oder abgelegenen Orten einmal kein Internet zur Verfügung oder euer Lieblingsmagazin dabei haben, könnt ihr euch auch alle eure Lieblingstitel herunterladen und offline in der App lesen. Somit seid ihr wirklich komplett flexibel und im Zug oder Flugzeug nicht auf die Reiselektüre eures Sitznachbarn angewiesen.

Exklusiv Ausprobieren: Günstiges Abo ohne Bindung

Mit verschiedenen Zeitschriften- und Magazin-Abonnements könnt ihr im Monat schnell große Summen ausgeben. Die Gründer von Readly möchten so vielen Lesern wie möglich Zugang zu Lesematerial geben, um Wissen, Inspiration und die Anregung von neuen Leidenschaften zu fördern.

Für nur 11,99 Euro pro Monat hast du Zugriff auf alle Zeitschriften und Magazine in der App. Inkludiert ist dabei auch schon der Familien-Account, mit dem bis zu 5 separate Profile ohne Extrakosten angelegt werden können. Im Testmonat für nur 99 Cent könnt ihr euch ganz gemütlich durch alle Zeitschriften schmökern und eure Favoriten entdecken. Dabei verzichtet Readly auf Abos mit Bindung. Auch nach dem Probemonat könnt ihr euer Abo jederzeit kündigen.

