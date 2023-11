Home Deals Rabatte bei Surfshark VPN: Euer Schlüssel zu einem offenen und sicheren Internet

Ihr seid auf der Suche nach einem umfangreichen VPN-Angebot oder wollt euren VPN-Anbieter wechseln? Dann haben wir heute eine gute Nachricht für Euch, denn mit dem vorgezogenen Black Friday-Deal von Surfshark schafft Ihr einen facettenreichen Schutz für die eigene Privatsphäre zum kleinen Preis. Erfahrt mehr dazu im Artikel.

Effektiver Schutz gegen neugierige Internetseiten

Sobald man die Weiten des Internets betritt, macht man sich und seine Daten potenziell angreifbar. Da ist es von Vorteil, einen Schutz auf einem hohen Qualitätslevel zur Verfügung zu haben und genau diesen Umstand erhaltet Ihr durch die Verwendung des VPNs von Surfshark. Dadurch könnt Ihr nicht nur Eure Identität wahren, sondern auch auf ein seriöses Unternehmen vertrauen.

Surfshark ist DSGVO-konform, da sich der Sitz in den Niederlanden befindet. Bereits heute zählt das Unternehmen viele Nutzer weltweit, die sich neben einem Premium-VPN und einem Warnsystem für Datenschutzverletzungen auch auf ein praktisches Tool für die Erstellung einer Online-Identität verlassen. Surfshark bietet drei verschiedene Pläne mit verschiedenen Funktionen an: Surfshark Starter (VPN), Surfshark One (VPN, Alert, Search, ID), Surfshark One+ (VPN, Alert, Search, ID, Incogni). Ihr könnt den Dienst auf unbegrenzt vielen Geräten nutzen.

Ihr seid neugierig geworden? Dann nutzt euren Vorteil vom Black-Friday-Deal und sichert euch bis zu 86 Prozent Rabatt. Das Black-Friday-Angebot gilt nur für die 2-Jahres-Pläne und es gilt: Je länger die Laufzeit, desto mehr könnt ihr aktuell bei Surfshark sparen und staubt zusätzlich gratis Monate ab.

-> Black Friday bei Surfshark: Bis zu 86% Rabatt und bis zu 5 Monate gratis sichern

Schutz und mehr: Was ein VPN zu bieten hat

Im Internet lauern unzählige Gefahren, welche vor allem auf eine Sache aus sind: Eure privaten Daten. Nutzerdaten sind heute eine unglaublich wertvolle Ressource und daher sind vor allem Internetseiten daran interessiert, möglichst viel über Euch als Person in Erfahrung zu bringen. Darauf habt Ihr absolut keine Lust? Das ist verständlich und daher ist es empfehlenswert, ein starkes Virtual Private Network zu verwenden.

Die Verschlüsselung der Datenübertragung ist erst der Anfang, denn es gibt viele weitere Vorzüge, die sich durch ein VPN ergeben. Das Verbergen Eures realen Standortes und die Änderung der IP-Adresse sowie ein sogenanntes Geoblocking, um bei den Streaming-Anbietern Zugriff auf Inhalte zu bekommen, die eigentlich nur in bestimmten Regionen dieser Welt verfügbar sind, stehen für die Pluspunkte eines Premium-VPN wie Surfshark. Online-Gamer profitieren indes von einem Schutz gegen DDoS-Attacken und auch in diesem Fall ist der Zugriff auf eigentlich regionale Spielinhalte möglich. Zudem hilft ein VPN dabei, die günstigsten Angebote beim Online-Shopping ausfindig zu machen. Egal ob bei der Buchung Eurer nächsten Reise oder bei einem Online-Einkauf, die besten Deals sind jetzt nicht mehr weit entfernt.

Was sind die wichtigsten Vorteile von Surfshark?

Surfshark VPN verschlüsselt Eure Daten und macht sie für neugierige Augen unsichtbar. Lästige Werbung gehört endlich der Vergangenheit an und natürlich ist ein effektiver Schutz vor Malware gegeben. Ihr nutzt häufiger mal öffentliches Wi-Fi? Kein Problem, denn nun müsst Ihr Euch nie wieder Sorgen um Eure Datensicherheit machen. Durch den Schutz in Echtzeit sowie die Durchführung vollständiger Scans können Werbefirmen und Bots Eure Aktivitäten im Internet nicht mehr nachverfolgen.

Außerdem werdet Ihr sofort gewarnt, wenn Eure E-Mail-Adresse in einer manipulierten Online-Datenbank erscheint. Auch die Sicherheit des Passworts ist stets auf dem Prüfstand. Solltet Ihr online Eure Kreditkarten nutzen, so könnt Ihr auch hier von einer Überwachung der Datensicherheit profitieren.

Ein praktisches Angebot ist zudem das Tool Incogni, mit welchem Ihr in den USA, Europa, Kanada, im Vereinigten Königreich und in der Schweiz problemlos persönliche Daten aus Datenbanken entfernen könnt.

Echt nützlich: Diese Sicherheits-Features bieten Euch wahren Mehrwert

Die Umstellung auf Server, welche auf einer reinen RAM-only-Server-Infrastruktur basieren, ist ein Pluspunkt, denn Surfshark ist einer der ersten VPN-Anbieter, welche diese Maßnahme durchführen. Nutzer ziehen ihren Vorteil aus einer sicheren AES-256-GCM-Verschlüsselung sowie einer ChaCha20-Verschlüsselung für das WireGuard-Protokoll. Eure technischen Endgeräte befinden sich ab sofort in sicheren Händen und Hilfe ist stets in Reichweite.

Denn sollten zu irgendeinem Zeitpunkt Nutzungsfragen auftauchen, so habt Ihr die Chance, den 24/7-Kundenservice von Surfshark via Live-Chat sowie E-Mail zu erreichen. Mail-Anfragen sendet Ihr einfach an support@surfshark.com.

Ihr möchtet auf Nummer sichergehen und das Angebot von Surfshark erst einmal unverbindlich testen? Überhaupt kein Problem, denn es besteht eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, falls Ihr mit Eurer Testzeit nicht zufrieden wart. Lasst Euch diese Chance auf das hochwertige VPN nicht entgehen.

Etwa beim Abo „Surfshark One“ mit einer Laufzeit von 24 Monaten bekommt ihr 4 weitere Monate und kommt auf einen effektiven Nettopreis von 2,69€ pro Monat. Das entspricht einem Rabatt von satten 85 Prozent im Vergleich zum monatlichen Abo. Je nachdem, in welchem Land ihr euch befindet, kommt noch die Mehrwertsteuer hinzu.

Den Starter-Deal bekommt Ihr schon für 1,99 € im Monat, der One+ ist bereits für 3,99 € monatlich erhältlich. Klickt jetzt auf unseren Link, um die Angebote von Surfshark auszuprobieren.

-> Black Friday bei Surfshark: Bis zu 86% Rabatt und bis zu 5 Monate gratis sichern

