Home Apple Quartalszahlen: So hat Apple zuletzt verdient

Quartalszahlen: So hat Apple zuletzt verdient

Apple hat gerade eben seine aktuellen Quartalszahlen vorgelegt. Diese bilden den Zeitraum der letzten drei Monate mit Stichtag 12. September.

Apple hat am heutigen Donnerstag mit als einer der letzten großen Tech-Konzerne seine Quartalszahlen für Q4, das vierte Fiskalquartal vorgelegt. Diese Zahlen repräsentieren Umsatz und Gewinn des Unternehmens für den Zeitraum von drei Monaten, der am 12. September zu Ende gegangen ist.

So hat Apple zuletzt verdient

Nachfolgend die zentralen Eckdaten der Quartalszahlen, die Apple vorgelegt hat:

EPS : $1.64, adjusted, versus $1.60 estimated

: $1.64, adjusted, versus $1.60 estimated Revenue : $94.93 billion vs. $94.58 billion estimated

: $94.93 billion vs. $94.58 billion estimated iPhone revenue : $46.22 billion vs. $45.47 billion estimated

: $46.22 billion vs. $45.47 billion estimated Mac revenue : $7.74 billion vs. $7.82 billion estimated

: $7.74 billion vs. $7.82 billion estimated iPad revenue : $6.95 billion vs. $7.09 billion estimated

: $6.95 billion vs. $7.09 billion estimated Other Products revenue : $9.04 billion vs. $9.21 billion estimated

: $9.04 billion vs. $9.21 billion estimated Services revenue : $24.97 billion vs. $25.28 billion estimated

: $24.97 billion vs. $25.28 billion estimated Gross margin: 46.2% vs. 46.0% estimated

Alles in allem sind die Zahlen damit eher enttäuschend ausgefallen, dazu trägt auch der Umstand bei, dass Apple in diesem Quartal eine einmalige Zahlung in Höhe von 10,2 Milliarden Dollar an Steuernachzahlungen leisten musste, nachdem der Steuerstreit mit der EU zuletzt zu Ungunsten Apples ausgegangen war. Zudem ist der Umsatz in Festland-China und Hong Kong zuletzt leicht zurückgegangen, was Investoren beunruhigen dürfte, da der chinesische Markt zu Apples wichtigsten Absatzregionen gehört. Die Apple-Aktie gab trotz moderat gestiegener Umsätze im nachbörslichen Handel zunächst nach.

Relevante Fakten aus dem Conference Call mit Tim Cook lest ihr bei uns ab morgen.

