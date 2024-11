Home Betriebssystem Tim Cook: iOS 18.1 verbreitet sich doppelt so schnell wie erstes iOS 17-Update im Vorjahr

Applechef Tim Cook äußerte sich abseits der gestern Abend vorgestellten Quartalszahlen zur Verbreitung von iOS 18 seit der Veröffentlichung des ersten größeren Updates der neuen Hauptversion: Die sei deutlich höher als beim Update auf iOS 17.1 im Vorjahr. Grund dafür dürfte Apple Intelligence sein.

Gestern Abend hat Apple seine Q4-Quartalszahlen vorgestellt. Sie sind für den Konzern eher verhalten ausgefallen, Der Gewinn wurde unter anderem durch eine saftige Steuernachzahlung in die EU gedrückt, zudem wurden die Erwartungen auch nicht in allen Bereichen erfüllt. Applechef Tim Cook hat sich im Nachgang der Quartalszahlen indes zu einem Thema geäußert, das nach Veröffentlichung einer neuen Hauptversion von iOS stets aufkommt: Der Installationsrate der Nutzerschaft. Die ist aus Apples Sicht zumindest zufriedenstellend.

iOS 18.1 verbreitet sich schnell

Tatsächlich werde iOS 18.1 von den Kunden ausgesprochen gut angenommen, so Tim Cook im Gespräch mit CNBC. Das Update verbreite sich doppelt so schnell, wie iOS 17.1 im Vorjahreszeitraum, erklärte der CEO. Freilich liegen aktuell erst statistische Daten +über den kurzen Zeitraum von drei Tagen vor, was nicht sehr aussagekräftig ist, aber es steht tatsächlich zu erwarten, dass iOS 18.1 von Nutzern zügig eingespielt werden wird.

Einerseits beinhaltet das Update dringend erwartete Fehlerbehebungen, zum anderen aber enthält es die ersten Apple Intelligence-Funktionen, zumindest für iPhone 15 Pro- und iPhone 16-Besitzer in den USA. Diese auszuprobieren, dürfte viele Nutzer motivieren, das Update rasch zu laden.

